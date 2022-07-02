بديلة للأدوية.. فواكة وخضروات غنية بالفوليك أسيد

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الوكيل الإخباري - يرتبط نقص فيتامين "ب9" أو حمض الفوليك بمجموعة من المشاكل الصحية، منها السرطان وأمراض القلب والاضطرابات العصبية والنفسية والولادة المبكرة، لكن لهذا الفيتامين أهمية خاصة للحوامل، لا سيما في بداية الحمل، لأنه يمنع العيوب الخلقية لدى الطفل، ويحمي من انخفاض الوزن عند الولادة.

ويحتاج الإنسان 400 ميكروغرام يومياً من حمض الفوليك، الذي يعرف أيضاً باسم الفولات، وتحتاج الحامل إلى 600 ميكروغرام.

وتعتبر الأطعمة النباتية من أفضل مصادر فيتامين "ب9"، ويتوفر كالتالي:

• يحتوي نصف كوب من الأفوكادو على 59 ميكروغرام من حمض الفوليك.
• توفر حبة الموز متوسطة الحجم 24 ميكروغراماً من فيتامين "ب9".
• يحتوي نصف كوب من الكنتالوب على 17 ميكروغرام من حمض الفوليك.
• تحتوي حبة البرتقال الصغيرة على 29 ميكروغرام من حمض الفوليك، بينما يحتوي كوب من عصير البرتقال على 50 ميكروغرام.
• يحتوي نصف كوب من البابايا على 27 ميكروجرام من حمض الفوليك.
• توفر كل 4 حبات من الهليون 89 ميكروغراماً من حمض الفوليك.
• يحتوي نصف كوب من البروكلي المطبوخ على 52 ميكروغرام من حمض الفوليك.
• يمكن أن يحتوي نصف كوب من السبانخ المسلوقة على 131 ميكروغرام من حمض الفوليك، بينما يحتوي كوب كامل من السبانخ النيئة على 58 ميكروغرام.
• يوفر كوب واحد من الخس 64 ميكروغرام من حمض الفوليك.
• يوجد حمض الفوليك في قشرة الحبوب الكاملة، وفي البقوليات.

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