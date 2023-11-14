براعم البروكلي تقلل أعراض التهاب الأمعاء

الوكيل الإخباري - وجدت دراسة حديثة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف مثل التي تشمل براعم البروكلي أو الخضروات الكرنبية تقلل من أعراض التهاب الأمعاء، ومرض كرون.



وأجريت الدراسة في جامعة ماين، باستخدام نماذج حيوانية، وتم فحص أنسجة الأمعاء لدى الحيوانات بعد اتباعها حمية تعتمد على البروكلي أو الخضروات الكرنبية.

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ووفق "ساينس دايلي"، تبين أن اتباع هذه الحمية الغنية بالألياف، يؤدي إلى زيادة تركيز مستقلب مضاد للالتهابات يسمى السلفورافان في الدم. وهذه الزيادة في السلفورافان تحمي من أعراض المرض الشديدة، مثل فقدان الوزن، ودم البراز، والإسهال.



ولاحظ الباحثون أن التأثير الإيجابي لبراعم البروكلي كان أقوى عندما تم تناول هذه الخضروات في سن مبكر.



وقال الباحثون: "إن براعم البروكلي، التي يسهل زراعتها والموجودة في محلات البقالة، يمكن استخدامها كاستراتيجية علاجية للمرضى الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء".



وتتضمن عائلة الخضروات الكرنبية الغنية بالسلفورافان: القرنبيط، والملفوف، والبروكلي، والفجل، واللفت، والجرجير، والخردل، والوسابي الياباني.

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