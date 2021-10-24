برد مطول أم كورونا..الفرق بينهم والأعراض الأكثر خطورة

الوكيل الإخباري-فيروس كورونا والإنفلونزا عبارة عن عدوى تسببها فيروسات معدية والتي تميل إلى التسبب في الكثير من أعراض الجهاز التنفسي، وهذا هو سبب صعوبة التمييز بشكل أساسي بين المرضين الفيروسيين في مثل هذه الأوقات.

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ووفقا لتقرير لموقع " تايمز أوف انديا "، ما يجعل من السهل جدًا الخلط بين الأعراض، وفي الوقت الحالي هو الطريقة التي تظهر بها حالات كورونا المتقدمة حتى بعد التطعيم، يعاني الأشخاص الذين أصيبوا بحالات كورونا من نوع أخف من العدوى، والذي يميل إلى الشعور بأنه حالة نزلة برد أو إنفلونزا.



وتبقى عدوى الأنفلونزا في الوقت الحالي لفترة أطول من المعتاد، وتسبب أعراضًا متطورة والتي يمكن أن تكون مرة أخرى دليلًا للأشخاص للحصول على الرعاية الطبية ، والتحقق مما إذا كان ما يمرون به هو في الواقع الأنفلونزا الروتينية ، أو أي شيء آخر أكثر إثارة للقلق.





كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت أعراضك هي بالفعل أعراض كورونا؟

يبقى الاختبار هو أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بفيروس كورونا أم الإنفلونزا ومع ذلك، نظرًا لأن العدوى لهما الكثير من الأعراض المشتركة، وهناك أيضًا خطر حدوث وباء التوأم هذا العام، يصبح من المهم جدًا أن تكون على دراية بالعلامات والأعراض وملاحظة تفاقم العلامات ومعرفة الوقت المناسب لذلك التماس العناية الطبية.



ما الذي يجب عليك التحقق منه أيضًا؟

إذا وجدت أن أعراضك تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، أو أن الحمى لم تظهر بعد 3-4 أيام ، فمن المحتمل أن تكون عدوى كورونا، حيث يعاني الشخص من أعراض الحمى والالتهابات التي تستمر لمدة تصل إلى أسبوع ، قد تكون بعض الأعراض الأخرى، أو علامات التدهور مثل ألم الصدر، أكثر شيوعًا مع عدوى كورونا ما تحتاج أيضًا إلى البحث عنه هو العدوى المحتملة من حولك.

إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا ، فإن فرص انتشار العدوى لأفراد الأسرة أعلى، مقارنة بمعدلات انتقال الإنفلونزا يعد التعرض للتغيير أو فقدان الرائحة أيضًا من الأعراض التي من المرجح أن تصيبك بسبب كورونا.



اليوم السابع