برودة القدمين تشير إلى إصابتك بـ أمراض خطيرة

الوكيل الإخباري - يصاب البعض ببرودة القدمين في الشتاء، حتى مع التدفئة، وقد لا يكون الطقس البارد السبب الوحيد الكامن وراء هذه الحالة، وإذا استمرت برودة الساقين رغم ارتداء الجوارب الدافئة والناعمة، فإن هذا قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية قد تتطلب زيارة فورية للطبيب.





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وهناك خمسة أسباب رئيسية لبرودة القدمين المستمرة، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".





قصور الغدة الدرقية

يعني قصور الغدة الدرقية أنها خاملة ولا تنتج ما يكفي من الهرمونات لتعمل بشكل صحيح. ويمكن أن تؤدي الغدة الدرقية غير النشطة إلى انخفاض الدورة الدموية، وانخفاض تدفق الدم إلى القدمين، والشعور العام بالقدم الباردة، لأن هذه الهرمونات تؤثر على الكثير من الأعضاء في الجسم وتساعد في تحويل الطعام إلى طاقة.

مرض رينود

يعني مرض رينود أن جسمك يبالغ في رد فعله تجاه البرد. وهو حالة نادرة تتسبب في تضيق الأوعية الدموية في اليدين والقدمين كلما شعرت بالبرد أو التوتر.

وعندما تنخفض درجات الحرارة، قد تلاحظ أن يديك وقدميك تشعر بالخدر أو برودة الجليد.

ويمكن أن يتغير لون الجلد في اليدين والقدمين، وتصبح شاحبة وتتحول إلى اللون الأبيض أو الأزرق، ثم تتحول إلى اللون الأحمر، وتبدأ في الوخز عند إحمائها.





داء السكري

قد يؤدي مرض السكري إلى برودة القدمين بسبب بعض المضاعفات، والتي قد تشمل:

- الاعتلال العصبي المحيطي:

وهذا يعني حدوث تلفق في الأعصاب في القدمين ما يسبب الشعور بالبرودة، في حين أنها ستكون في درجة حرارة طبيعية عند لمسها.

- مرض الشريان المحيطي

قد يعكس هذا أن هناك مشاكل في تدفق الدم. ويمكن لضعف الدورة الدموية أن تجعل القدمين تشعران بالبرودة.

الضغط العصبي

يمكن أن يتسبب التوتر في ضخ الدم نحو القلب وبعيدا عن الأطراف، وبالتالي هذا ما قد يجعلك تشعر بالبرودة في أصابع يديك وقدميك.

ارتفاع الكوليسترول

إذا كنت تعاني من برودة القدمين، فقد يكون ذلك بسبب تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية أو بسبب الالتهاب.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى مشاكل في الدورة الدموية، مثل منع تدفق الدم الكافي إلى القدمين، وهو ما يمكن أن يتسبب في الشعور ببرودة القدمين

المصدر - الكونسلتو