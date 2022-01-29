السبت 29-01-2022
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السبت، 29-01-2022 04:08 م

برودة اليدين والصداع .. أعراض تشير لنقص الحديد بالجسم

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الوكيل الاخباري - يعد الحديد أحد العناصر الأساسية التي لا غنى عنها للجسم للقيام بمختلف وظائفه الحيوية ولقيام الإنسان بأنشطته اليومية بكفاءة.

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وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن الجسم يحتاج إلى الحديد لصنع الهيموجلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين من الرئتين إلى الأعضاء والأنسجة في جميع أنحاء الجسم.


ويسبب نقص مستويات الحديد بالجسم إلى عجز خلايا الدم الحمراء عن حمل الأكسجين بشكل فعال إلى أنسجة الجسم، ما يؤدي إلى ظهور عدة علامات تحذر من نقصان فقر الدم الناتج عن هذا العنصر المهم، من بين تلك العلامات ما يلي:

التعب الشديد

الضعف

الجلد الشاحب

ضعف الشهية

ألم في الصدر، مصحوب بسرعة ضربات القلب أو ضيق في التنفس.

صداع أو دوار

برودة اليدين والقدمين

التهاب اللسان

هشاشة الظافر

شهوة الغرائب (متلازمة بيكا): والتي تعني اشتهاء تناول مواد عديمة القيمة غذائية، مثل الثلج أو النشا، أو حتى مواد غير غذائية مثل الأوساخ أو الورق.


وينصح الأطباء من يلجؤون إلى مكملات الحديد بعدم الإكثار منها لأن ذلك قد يكون ضارا، حيث أن الجرعات العالية جدا من الحديد يمكن أن تكون قاتلة، خاصة إذا تناولها الأطفال، لذلك تحفظ مكملات الحديد بعيدا عن متناولهم.


 

المصدر : سبوتنك

 

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