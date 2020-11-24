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الثلاثاء، 24-11-2020 09:51 ص

بشرى سارة.. هذا اللقاح ضد كورونا قد يتوفر بأسعار في متناول الجميع

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الوكيل الإخباري- أفادت شبكة بلومبيرغ الألمانية أن نتائج اختبارات المرحلة الأخيرة التي أجريت على لقاح لقاح "أسترازينيكا- أكسفورد" قد تظهر قريباً.

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واضافت أن 40% من الجرعات الخاصة بهذا اللقاح ستتجه إلى الدول الضعيفة اقتصادياً وفقاً للإحصاءات التي رصدتها شركة الأبحاث Airfinity Ltd في لندن.


وتابعت الشبكة أن سعر لقاح أسترازينيكا- أكسفورد الذي تم طرحه يشكل جزءًا صغيراً من السعر الذي حددته شركة "فايزر" مقابل الحصول على اللقاح الخاص بها. ولفتت إلى انه سيتم تصنيعه في عدة دول منها الهند والبرازيل وأنه من الممكن أن يتم توزيع الجرعات على نطاق واسع مع الإشارة إلى أن تخزينه لا يحتاج إلى درجة برودة منخفضة جداً كما هي حال لقاح "فايزر".

ونقلت الشبكة عن سيري مون، مساعدة مدير مركز الصحة العالمية في المعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية في جنيف قولها: "الكثيرون ينتظرون لقاح أسترازينيكا وخصوصاً في الدول الفقيرة".


وأشارت "بلومبيرغ" إلى ان سعر الجرعة من هذا اللقاح لن يتخطى الـ4 أو 5 دولارات. كما ذكرت أن سعر جرعتي اللقاح اللتين يجب تلقيهما من "فايزر بيونتك" يصل إلى 39 دولاراً فيما حددت "موديرنا" سعر لقاحها بين 32 و 37 دولاراً.

 

المصدر: لها



 




 

 


 

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