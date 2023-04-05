الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

الملك يشدد على الدور المحوري للعراق في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها

مالية النواب: تحويل ملفات مختبرات في “الغذاء والدواء” إلى مكافحة الفساد

قرعة لمنتسبي وزارة التربية لحجز 60 مقعدا للحج

المقاومة الفلسطينية: لن يفلح عدوان الاحتلال في طمس الهوية الإسلامية في القدس

البرلمان العربي يدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى

بعد أزمة تصريحاته في إثيوبيا.. وزير خارجية اليمن يتجه إلى مصر

الملك سلمان يوجه بشأن معونة شهر رمضان لهذه الفئة

51 % من زوار وسياح الأردن قدموا براً العام الماضي

السياحة : 1.47 مليون زائر للمملكة خلال العام الحالي

الكرملين يعلق على محاكمة ترامب

الأربعاء، 05-04-2023 03:16 م

بطانيات ثقيلة لعلاج التوحد والخرف والاكتئاب

image


الوكيل الإخباري- يقول عالم النفس والمؤلف، مارتن جرونفالد، الذي يجري بحثا منذ أعوام بشأن سبب عدم قدرة البشر على العيش بدون حاسة اللمس: "يحدث ذلك خصوصا أثناء النوم، حيث يشعر المرء بأنه يرغب في الإحتماء بقدر الإمكان... وينتقل هذا الشعور بالحماية، على الارجح، عن طريق محفزات الضغط أيضا".

ويشار إلى أن هناك نوع من البطانيات ثقيلة الوزن، تسمى بـ "البطانيات العلاجية"، ويتراوح وزنها بين 3 كيلوجرامات، وحتى أكثر من 10. وعادة ما تكون تلك البطانيات مملوءة بحبيبات من الخرز الزجاجي أو البلاستيكي، الذي يتم وضعه داخل جيوب مبطنة لمنعها من التحرك أو التكتل في مكان واحد، مما يجعل البطانية أثقل بكثير من تلك العادية.

 ويقول جرونفالد، وهو مؤسس مختبر "هابتيك" للأبحاث في جامعة لايبتسيج بألمانيا: "من الواضح أن البطانيات ذات الوزن الثقيل تمنح الكثير من الأشخاص شعورا بالأمان وبعدم الوحدة"، ولكن ذلك ينطبق على الكثير من الافراد ولكن ليس عليهم جميعا.

ولكن ما يعد لطيفا بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون غير محتمل بالنسبة لآخرين. حيث يشير إلى أن "هذا ينطبق على المؤثرات اللمسية بشكل عام... فبعض الأشخاص يفضلون أن يتم لمسهم كثيرا، بينما هناك آخرون لا يحبون ذلك. ويختلف ما يفضله الأفراد بشكل كبير."

ومن بين الحالات التي يقال فيها إن البطانيات ذات الوزن الثقيل تساعد في الشعور بالتحسن: التوحد، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، والخرف، والاكتئاب.

جدير بالذكر أن البطانيات ذات الوزن الثقيل ليست رخيصة الثمن، حيث أنها غالبا ما يزيد سعرها عن 100 يورو (أكثر قليلا من 100 دولار).

اضافة اعلان

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
235473

التهاب الكبد "ب"..5 مضاعفات يجب الحذر منها

2021_8_18_18_24_1_0

آلام المعدة في رمضان؟ .. أعراض تستدعي زيارة الطبيب

201709261116321632

هذه المواد الغذائية تزيد خطر الاصابة بالزهايمر !

2023_4_2_16_7_46_933

ماذا يحدث للجسم عند الإفطار على المشروبات الغازية في رمضان؟

LzjHomBymJfahuT1PqDQ

سرطان القولون .. كيف تقلل من خطر إصابتك بالمرض بـ 6 خطوات صحية؟

2018_5_26_13_44_10_925

ما حقيقة ان الحلويات تعمل على انخفاض ضغط الدم ؟

أخبار متعلقة
2019_10_2_18_9_20_978

5 أضرار لكثرة النوم أثناء الصيام

220573

خبراء: هكذا تؤثر جودة النوم على تطور مرض الربو

f26dcdc9-f1ed-4eff-bfc1-bc09ac4f7bad

ما هو اضطراب نوم حركة العين السريعة؟

socks

خبير ينصح بارتداء الجوارب أثناء النوم لهذا السبب !

2021_4_24_10_31_49_495

ماذا يحدث للجسم عند النوم بعد الإفطار مباشرة ؟

istock-957131266-1170x600

5 طرق للتعامل مع طنين الأذن عند النوم