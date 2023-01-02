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الإثنين، 02-01-2023 01:04 م

بعد تسجيل وفاة بمصر .. اعراض التسمم بمبيد حشري والاسعافات الاولية

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الوكيل الإخباري-استقبل مستشفى فاقوس المركزي بمحافظة الشرقية في مصر ، يوم أمس الأحد، حالة تسمم ناتجة عن تناول مبيد حشري، لفتاة تبلغ من العمر 18 عامًا

الإسعافات الأولية للتسمم بالمبيد الحشري
في هذا الصدد، أشارت الدكتورة مها غانم، رئيس قسم السموم بكلية طب جامعة الإسكندرية، إلى أهمية الإسراع في اتباع الإسعافات الأولية عند ابتلاع المبيدات الحشرية، لأن التسمم الناتج عنها قد يسبب مضاعفات خطيرة، تصل إلى حد الوفاة.

وقالت غانم إن القيء عن طريق وضع الإصبع في الحلق هو أول ما يجب القيام به عند ابتلاع المبيد الحشري، لطرده خارج الجسم، مع ضرورة الذهاب إلى أقرب مستشفى، للحصول على الرعاية المطلوبة، مثل غسل المعدة.

وشددت خبيرة السموم على ضرورة إبعاد المبيدات الحشرية عن متناول الأطفال، حتى لا يقومون باتبلاعها بالخطأ، مناشدةً الأمهات بالاحتفاظ بها في أماكن عالية محكمة الغلق، لصعوبة الوصول إليها.

وأوصت بارتداء القفازات المطاطية والكمامة والنظارة الواقية قبل استعمال المبيدات الحشرية، منعًا لاستنشاقها ووصولها لسطح الجلد والعين، ثم غسل غسل اليدين والوجه جيدًا بالماء الجاري والصابون بعد الانتهاء من استخدامها.

أعراض التسمم بالمبيد الحشري
ونقلًا عن موقع "Medlineplus"، تسبب المبيدات الحشرية التسمم، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من المواد الكيميائية الخطيرة على جسم الإنسان.

وإذا تسمم الشخص بالمبيد الحشري، تظهر عليه الأعراض التالية:

- بطء ضربات القلب.

- الإسهال.

- ألم المعدة.

- صعوبة التنفس.

- الصداع.

- التشنجات العضلية.

- الدوخة.

- سيلان اللعاب.

- الغثيان.

- فقدان الوعي.

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