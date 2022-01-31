بعد سن الـ50.. كيف تقللين محيط خصرك؟

الوكيل الإخباري - عند تخطي سن الـ50 ، لا تصبح مسألة فقدان وزن الخصر الزائد بالأمر اليسير؛ لأن الحصول على الوزن المثالي في هذه المنطقة يعتبر تحدياً كبيراً، خصوصاً للفئات الأكبر عمراً، وينصح الخبراء بالقيام بهذه الخطوات، وجعلها روتيناً يومياً من أجل التخلص من دهون البطن، والحصول على خصر مثالي بسهولة دون عناء كبير، ومنها:

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شرب الكثير من الماء

الماء مفيد للجسم والصحة بشكل عام، فالماء هو وسيلتك لتغذية جلدك وبشرتك، وأيضاً المساعدة على هضم الطعام بشكل سلس وسريع، ورغم أن النصيحة الشهيرة للأطباء وخبراء التغذية هي شرب 8 أكواب من الماء يومياً، فإن هذا المقدار يختلف باختلاف الطقس وحاجات الأشخاص من الماء، وحتى تضمني حصول جسمك على ما يلزمه من الماء، أدرجي الحساء والخضراوات والفواكه في نظامك اليومي، لأنها تحتوي على الماء، والقليل من السعرات الحرارية، وستشعرين بالشبع لفترات طويلة.



ممارسة تمارين الكارديو

من أجل الحصول على محيط خصر مثالي بعد تخطي سن الـ50، واظبي على تمارين الكارديو، مثل: القفز بالحبل، والسباحة، والمشي بوتيرة سريعة، وأيضاً ركوب الدراجة، وهذه التمرينات ليست مفيدة فقط لفقدان وزن الخصر ودهون البطن، لكنها تُعزز صحة القلب والأوعية الدموية، وتُنشط عملية التمثيل الغذائي، وأفادت جمعية القلب الأميركية بأنه على جميع البالغين ممارسة تمرينات الكارديو، لمدة تصل إلى 150 دقيقة أسبوعياً.



تقليل السكريات والمواد المحلاة

يقول خبراء التغذية إن إضافة المواد المحلاة والسكريات للطعام والمشروبات تكسبنا الوزن الزائد، لأنها تعطي الجسم سعرات حرارية مرتفعة دون فائدة غذائية، والمعدل اليومي للسكر هو 25 غراماً، بما يعادل 2000 سعر حراري، ويفضل أيضاً الابتعاد عن المشروبات المصنوعة من السكر، لأنها ترفع الأنسولين في الدم، والذي يترتب عليه تخزين الجسم للدهون، خاصة في منطقة البطن، ويزداد محيط الخصر بشكل كبير.

زهرة الخليج

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