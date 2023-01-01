بعد وفاة بيليه .. كيف يؤثر السرطان على القلب والكلى؟

الوكيل الإخباري-رحل عن عالمنا، يوم الخميس، بيليه، أسطورة كرة القدم البرازيلية، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع مرض سرطان القولون، الذي أصابه بمضاعفات خطيرة في الكلى والقلب أثناء تلقيه العلاج.

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نستعرض في التقرير التالي، تأثير السرطان على القلب والكلى، وفقًا لموقع "Cancer.Net" وجمعية السرطان الكندية.



تأثير السرطان على القلب

تعتبر أمراض القلب من الآثار الجانبية غير الشائعة لعلاجات السرطان، لكنها في غاية الخطورة، بسبب ارتفاع احتمالات الوفاة عند الإصابة بها.



1- أمراض القلب الناتجة عن علاجات السرطان

تشمل أمراض القلب الناتجة عن علاجات السرطان المشكلات التالية:

- اعتلال عضلة القلب.

- قصور القلب الاحتقاني.

- التهاب عضلة القلب.

- مرض الشريان التاجي.

- اختلال كهرباء القلب.

- تلف صمامات القلب.

- التهاب التامور.

- تليف التامور.



تختلف أعراض أمراض القلب الناتجة عن علاجات السرطان من مريض لآخر، حسب المشكلة، لكنها تشترك في بعض العلامات المنذرة، أبرزها:

- ضيق التنفس.

- سرعة ضربات القلب.

- ألم الصدر.

- تورم اليدين أو القدمين.

- الإعياء.

- الدوخة.



3- مرضى السرطان الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أثناء العلاج

ليس بالضرورة أن يصاب جميع مرضى السرطان بأمراض القلب خلال فترة العلاج، بل هناك عوامل خطر تجعل المريض أكثر عرضة لها، وتشمل:

- البلوغ من العمر 60 عامًا فأكثر.

- التعرض لجرعات عالية من العلاج الإشعاعي على الصدر.

- الحصول على العلاج الكيماوي "أنثراسيكلين" مع جلسات العلاج الإشعاعي على الصدر.

- الحصول على العلاج الكيماوي "أنثراسيكلين" متبوعًا بالعلاج الموجّه "التراستوزوماب".

- التدخين.

- الإصابة ببعض الأمراض، مثل السكري والسمنة المفرطة وارتفاع ضغط الدم.

- وجود مشكلة في القلب قبل العلاج.



4- طرق وقاية مرضى السرطان من أمراض القلب

يمكن حماية مرضى السرطان من أمراض القلب أثناء العلاج من خلال بعض الإجراءات، أهمها:

- اختيار الدواء الآمن أو الأقل ضررًا على القلب.

- تقليل جرعة الدواء.

- إعطاء أدوية إضافية، للحفاظ على صحة القلب.



تأثير السرطان على الكلى

لعلاجات السرطان، خاصةً العلاج الكيماوي والإشعاعي، تأثيرات سلبية على صحة الكلى، حيث تعرضها لتليف، ومن ثم الإصابة بعدد من الأمراض.

1- أمراض الكلى الناتجة عن علاجات السرطان

- قصور وظائف الكلى.

- ارتفاع ضغط الدم الكلوي.

- الفشل الكلوي المزمن.



2- أعراض أمراض الكلى عند مرضى السرطان

يمكن اكتشاف أمراض الكلى عند المصابين بالسرطان عن طريق بعض الأعراض، من بينها:

- تورم اليدين والكاحلين والقدمين.

- ارتفاع ضغط الدم.

- إنتاج كمية قليلة من البول.

- الإعياء.

- فقر الدم.

- سرعة ضربات القلب.

- سرعة التنفس.

- وجود طعم معدني في الفم أو انبعاث رائحة كريهة منه.

- حكة الجلد.

- الغثيان أو القيء.

- الصداع.



3- عوامل خطر أمراض الكلى عند مرضى السرطان أثناء العلاج

يصبح مريض السرطان أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى في بعض الحالات، وهي:

- استئصال إحدى كليتين.

- وجود أورام خبيثة في كلتا الكليتين.

- صِغر العمر.

- تناول بعض المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفطريات.

- الإصابة ببعض الأمراض، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

- المعاناة من التهابات متكررة في المسالك البولية أو ارتجاع البول إلى الكلى.



4- طرق وقاية مرضى السرطان من أمراض الكلى

من السهل حماية مرضى السرطان من الإصابة بأمراض الكلى، بشرط اتباع ما يلي:

- إعطاء المريض سوائل زائدة عبر الوريد، لطرد النفايات الناتجة عن تكسير الكلى للأدوية الكيماوية.

- فحص مستويات السوائل والكهارل "المعادن" في الدم أو البول، للاطمئنان على كفاءة وظائف الكلى.

- تقليل جرعة الدواء أو استبداله بعقار آخر، إذا كان هناك تلف في الكلى.

- إذا حدث تلف حاد أو فشل في الكلى، يجب إخضاع المريض لجلسات الغسيل الكلوي.



الكونسلتو الطبي

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