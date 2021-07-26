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الإثنين، 26-07-2021 08:37 م

بعد ولائم العيد.. كيف تنقي جسمك وتخلصه من السموم

فواكه


الوكيل الإخباري - بعد انتهاء فترة عيد الأضحى وتناول اللحوم الدسمة والنشويات بكميات كبيرة، نحتاج إلى تحسين عملية الهضم وتخليص الجسم من السموم.

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وتساعد بعض الأطعمة في التخلص من تلك السموم بالجسم وتحسين الصحة العامة وفقدان الوزن أيضاً، من خلال عملية تسمى "ديتوكس".


كما أن هناك حاجة أكيدة للتخلص من السموم من حين لآخر للأشخاص الذين لديهم نمط حياة مزدحم و يستهلكون أطعمة غير صحية.


والـ"ديتوكس" هو طريقة طبيعية لتطهير الجسم من السموم بالأطعمة الطبيعية والمشروبات، وبحسب ما أورده تقرير بموقع "أونلي ماي هيلث" Only My Health، فإن تلك الأطعمة تشمل:


1) البروكلي
يساعد تناول البروكلي الجسم على مقاومة المواد الكيميائية المسببة للسرطان، ويعزز قدرة الكبد على إزالة تلك المواد الكيميائية السيئة من أجسامنا.


2) الجريب فروت
يحتوي الجريب فروت على عدة عناصر غذائية بما في ذلك الفيتامينات A و C و B1 ، بالإضافة إلى حمض البانتوثنيك والألياف والبوتاسيوم والبروتين، كما تعمل الإنزيمات الموجودة في الجريب فروت أيضًا على تكسير الدهون في جسمك للمساعدة في تعزيز فقدان الوزن.


3) الأفوكادو
يحتوي الأفوكادو على مضادات الأكسدة التي تساعد جسمك على طرد السموم الضارة، ويحتوي على عدة عناصر غذائية مفيدة، حيث يحتوي على حوالي 20 نوعا من الفيتامينات والمعادن المختلفة التي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب.


4) البنجر
البنجر من الخضروات عالية بمضادات الأكسدة وغني أيضًا بالعناصر الغذائية، ويحتوي البنجر على مادة البيتين التي تساعد الكبد على التخلص من السموم، بالإضافة إلى الألياف التي تسمى البكتين التي تزيل السموم التي تم إزالتها من الكبد.


5) السبانخ
السبانخ منخفضة في السعرات الحرارية، لكنها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة، وتحتوي على فيتامينات A و C و E و K بالإضافة إلى الثيامين والفولات والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، وتساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في السبانخ على منع أكسدة الكوليسترول في الجسم عن طريق العمل كمضادات للأكسدة.

 

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