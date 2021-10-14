بعضها خطير..أسباب حكة الأذن

الوكيل الإخباري-قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن لحكة الأذن أسباب عدة، منها البسيط ومنها الخطير.



وأوضحت الرابطة أن الأسباب البسيطة للحكة داخل الأذن تتمثل في وجود كميات من شمع الأذن أو جزيئات غبار.

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وقد تشير حكة الأذن إلى الإصابة بمرض مثل الحساسية من حبوب اللقاح أو من خامات السماعات مثل النيكل.



وقد ترجع أيضاً إلى جرح جلد الأذن بعد تنظيف الأذن بالأظافر الحادة أو الأعواد القطنية.



وقد تنذر الحكة بالتهاب القناة السمعية، بسبب عدوى بكتيرية أو فطرية،



وقد تترافق الحكة مع الأمراض الجلدية أيضاً مثل الإكزيما، والصدفية، والتهاب الجلد العصبي.



وعموماً يجب استشارة الطبيب لمعرفة السبب الحقيقي والعلاج في الوقت المناسب، خاصةً إذا كانت الحكة مصحوبة بآلام واحمرار، وقشور على الأذن مع تدهور السمع.

24- د ب أ