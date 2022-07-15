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الجمعة، 15-07-2022 03:54 م

بعض المعجنات يمكن أن تسبب السرطان

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الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور إيفان أليمينكو خبير التغذية الروسي، أن بعض المعجنات يمكن أن تحفز تطور الأورام، ويقدم نصائح لاختيار المعجنات الآمنة.

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ويشير الخبير، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه من الضروري قبل الشراء التعرف على مكونات الخبز والمعجنات. ووفقا له، المنتجات المتكونة من الدقيق والماء هي الأكثر أمنا للصحة.


ويقول، "يفضل شراء معجنات ذات مكونات بسيطة- الخبز العادي بمختلف أنواعه والفطائر البسيطة المقلية باستخدام كمية قليلة من الزيت".


ويضيف، معظم أنواع المعجنات تحتوي على مواد سيئة من الدهون. والدهون المتحولة أو سمن نباتي. وعند معالجة هذه الدهون حراريا تصبح من الناحية الكيميائية ضارة وخطرة على الصحة.


ويشير الخبير، إلى أن تناول المعجنات المحتوية على هذه الدهون لا يسبب زيادة في الوزن فقط، بل ويؤدي إلى أمراض خطيرة.


ويقول، "تسبب إصابة الجهاز الهضمي بأمراض السرطان، وزيادة الوزن لأنها تحتوي على سعرات حرارية كثيرة. وبالتالي فإن للوزن الزائد، آثار جانبية- مرض السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم وتصلب الشرايين وجلطات الدم. كما أنها تسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، أي تزيد نسبة الدهون ذات الكثافة العالية في الدم".


ويضيف، بالطبع ليس من الضروري الامتناع بصورة نهائية عن تناول هذه المعجنات، بل من الضروري عدم الإفراط بتناولها.


ويقول، "من الضروري تناول هذه المعجنات باعتدال".

 

رأي اليوم

 




 

 


 

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