بعيداً عن الحليب.. أطعمة مليئة بالكالسيوم لصحة عظامك

الوكيل الإخباري _ يعد الكالسيوم من العناصر الاساسية في الجسم حيث يعمل على بناء العظام بشكل صحي ، كما يستخدم الكالسيوم لجعل الاسنان أكثر صحة ، ومن المعروف ان الحليب يعتبر أفضل مصدر للكالسيوم ، الا ان هناك مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تعمل بشكل مذهل لتلبية متطلبات الكالسيوم الخاصة بك، وابرز هذه الاطعمة :
- حليب الصويا
يعد بديل للأشخاص الذين لا يتحملون اللاكتوز
- الزبادي
تعد منتجات الألبان مثل الزبادي مصدر غني للكالسيوم.
- الجبن
يعد مصدر جيد للكالسيوم والبروتينات، حيث يمتص جسمك الكالسيوم من منتجات الألبان أسرع من المصادر النباتية.
- اللوز
يساعد اللوز على تقوية عظامك ، والحفاظ على صحة قلبك ، وتحسين قوة الذاكرة.
- الأسماك المعلبة
يمكن أن تكون الأسماك المعلبة مثل السلمون والسردين المعلب خيارًا جيدًا للكالسيوم إذا كنت غير نباتي.
-التين
يعد التين الخام والمجفف مليء بالألياف ومضادات الأكسدة والبروتينات والكثير من الكالسيوم.
المصدر : الامارات نيوز