الثلاثاء 12-01-2021
الوكيل الاخباري

51 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

تعميم من رئاسة الوزراء

الأرصاد تكشف موعد تأثر المملكة بمنخفض جوي عميق

توجيه عاجل من الملك بشأن طلبة المدارس والقطاعات المختلفة

استقبال مراجعي عيادات الاختصاص بالخدمات الطبية.. الأحد

الحكومة تبحث قرارات مصيرية هامة

إعادة فتح عيادات مدينة الحسين الطبية قريبا

أسعار الذهب الثلاثاء 12/1/2021

شكوى من افتقار جسر مشاة لمقومات السلامة في عمان

قرارات هامة تصدرها محكمة امن الدولة في قضية الاعتداء على السياح في جرش

الثلاثاء، 12-01-2021 01:19 م

بعيداً عن الحليب.. أطعمة مليئة بالكالسيوم لصحة عظامك

900x450_uploads,2020,09,05,dea64bec6b (Custom)


الوكيل الإخباري _ يعد الكالسيوم من العناصر الاساسية في الجسم حيث يعمل على بناء العظام بشكل صحي ، كما يستخدم الكالسيوم لجعل الاسنان أكثر صحة ، ومن المعروف ان الحليب يعتبر أفضل مصدر للكالسيوم ، الا ان هناك مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تعمل بشكل مذهل لتلبية متطلبات الكالسيوم الخاصة بك، وابرز هذه الاطعمة :

اضافة اعلان
 

- حليب الصويا
يعد بديل للأشخاص الذين لا يتحملون اللاكتوز

 

- الزبادي
تعد منتجات الألبان مثل الزبادي مصدر غني للكالسيوم.

 

- الجبن
يعد مصدر جيد للكالسيوم والبروتينات، حيث يمتص جسمك الكالسيوم من منتجات الألبان أسرع من المصادر النباتية.

 

- اللوز
يساعد اللوز على تقوية عظامك ، والحفاظ على صحة قلبك ، وتحسين قوة الذاكرة.

 

- الأسماك المعلبة
يمكن أن تكون الأسماك المعلبة مثل السلمون والسردين المعلب خيارًا جيدًا للكالسيوم إذا كنت غير نباتي.

 

-التين
يعد التين الخام والمجفف مليء بالألياف ومضادات الأكسدة والبروتينات والكثير من الكالسيوم.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
emarat-news_2020-12-23_03-48-28_105801 (Custom)

فاكهة شتوية ترفع الضغط المنخفض

2020_9_17_17_25_41_26 (Custom)

لمتبعي الدايت .. 6 أنواع جبن تساعد على فقدان الوزن

المسار-مائدة (Custom)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عشاء ثقيل؟

النقرس_والجنس__هل_هناك_أي_تأثير_سلبي؟_وهل_يمكن_تفاديه؟ (Custom)

عوامل تزيد من خطر الإصابة بداء النقرس

nsyh_ltskhyn_ltm_blmykrwyf (Custom)

استخدامات مذهلة لا تتوقعها للميكروويف .. تعرف عليها

man-just-before-or-after-a-sneeze-royalty-free-image-159358784-1549572981

ماذا يحدث لجسمك عند كتم العطس؟