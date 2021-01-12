بعيداً عن الحليب.. أطعمة مليئة بالكالسيوم لصحة عظامك

الوكيل الإخباري _ يعد الكالسيوم من العناصر الاساسية في الجسم حيث يعمل على بناء العظام بشكل صحي ، كما يستخدم الكالسيوم لجعل الاسنان أكثر صحة ، ومن المعروف ان الحليب يعتبر أفضل مصدر للكالسيوم ، الا ان هناك مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تعمل بشكل مذهل لتلبية متطلبات الكالسيوم الخاصة بك، وابرز هذه الاطعمة :

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- حليب الصويا

يعد بديل للأشخاص الذين لا يتحملون اللاكتوز

- الزبادي

تعد منتجات الألبان مثل الزبادي مصدر غني للكالسيوم.

- الجبن

يعد مصدر جيد للكالسيوم والبروتينات، حيث يمتص جسمك الكالسيوم من منتجات الألبان أسرع من المصادر النباتية.

- اللوز

يساعد اللوز على تقوية عظامك ، والحفاظ على صحة قلبك ، وتحسين قوة الذاكرة.

- الأسماك المعلبة

يمكن أن تكون الأسماك المعلبة مثل السلمون والسردين المعلب خيارًا جيدًا للكالسيوم إذا كنت غير نباتي.

-التين

يعد التين الخام والمجفف مليء بالألياف ومضادات الأكسدة والبروتينات والكثير من الكالسيوم.

المصدر : الامارات نيوز



