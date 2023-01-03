الثلاثاء 03-01-2023
الوكيل الاخباري

سبعة قتلى خلال عملية للشرطة المكسيكية للقبض على سجناء فارين

الضمان : أولويات في منح السلف للمتقاعدين وسيتم فتح الجدولة بحال تبقى رصيد في الحساب

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

كازاخستان.. الرئيس يوقع قانونا للحفاظ على سلالات الكلاب الوطنية

المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحراسة مشددة

بريغوجين: الفصائل الأوكرانية أقامت 500 خط دفاعي في أرتيوموفسك

الصحة: انخفاض إصابات و إدخالات الفيروس المخلوي في الاردن

بيع الكاز في محطات المحروقات بالسعر الجديد اعتباراً من اليوم

وفاة خمسة أشخاص من جنسية آسيوية إثر حريق خيمتين في محافظة الكرك

استشهاد فتى وإصابة آخر خلال اقتحام الاحتلال مخيم في بيت لحم

الثلاثاء، 03-01-2023 09:17 ص

بعيداً عن السكري .. ما سبب كثرة التبول ليلاً ؟

2023_1_2_22_15_10_167-1080x570


الوكيل الإخباري-كثرة التبول في الشتاء رد فعل طبيعي يصدر عن الجسم، للتخلص من السوائل الزائدة، نظرًا لانخفاض معدل إفراز العرق، بسبب برودة الطقس.

ومع ذلك، قد تكون كثرة التبول في الشتاء علامة مرضية، خاصةً إذا كانت تحدث في المساء، حسبما ذكر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات بكلية طب قصر العيني في مصر .

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الشخص الذي يتبول أكثر من مرتين ليلًا يجب عليه الإسراع في الذهاب للطبيب، لأن كثرة التبول في المساء عرض لأكثر من مرض.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن السكري ليس المرض الوحيد الذي يسبب كثرة التبول ليلًا، بل هناك أمراض أخرى ينبغي على الطبيب أخذها في عين الاعتبار أثناء التشخيص، أبرزها:

- قصور عضلة القلب.

- التهاب المثانة.

- تصخم البروستاتا.

- الفشل الكلوي.

وأشار إلى احتمالية أن تكون كثرة التبول عرضًا جانبيًا لبعض الأدوية، مستشهدًا بمدرات البول التي يستخدمها مرضى الضغط المرتفع، لعلاج احتباس السوائل في الجسم.

اضافة اعلان

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
YTae8sKs7uZqsrA9snamqV

ما فائدة كثرة شرب السوائل مع التقدم بالعمر ؟

ache

متى يشير تصلب عضلات البطن لمشكلة صحية خطيرة؟

أسباب_ألم_الظهر_عند_النساء

ألم الظهر قد ينذر بالاصابة بسرطان الرحم

30794-unnamed

لمرضى السكري .. نصائح للعناية بالأسنان

mohamed_ramadan_1003-mobile1573990751

المفضل للكثيرين في الشتاء .. فوائد شاي كرك

588

بعد تسجيل وفاة بمصر .. اعراض التسمم بمبيد حشري والاسعافات الاولية

أخبار متعلقة
30794-unnamed

لمرضى السكري .. نصائح للعناية بالأسنان

2022_12_29_16_46_46_943

5 أمراض قد تسبب الغرغرينا

mebusiness.ae_1575483641

الكمية المسموحة من الحلويات لمرضى السكري واضرار الافراط بها

61af57054c59b711534a1c02

علامات الاصابة بالسكري من النوع الثاني

OIP (2)

دراسة تكشف عن مرض قد يتعرض له المولودون من أبوين مصابين بداء السكري

سكري ٣

علامات في الصباح تحذر من الإصابة بالسكري