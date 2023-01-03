بعيداً عن السكري .. ما سبب كثرة التبول ليلاً ؟

الوكيل الإخباري-كثرة التبول في الشتاء رد فعل طبيعي يصدر عن الجسم، للتخلص من السوائل الزائدة، نظرًا لانخفاض معدل إفراز العرق، بسبب برودة الطقس.



ومع ذلك، قد تكون كثرة التبول في الشتاء علامة مرضية، خاصةً إذا كانت تحدث في المساء، حسبما ذكر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات بكلية طب قصر العيني في مصر .



وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الشخص الذي يتبول أكثر من مرتين ليلًا يجب عليه الإسراع في الذهاب للطبيب، لأن كثرة التبول في المساء عرض لأكثر من مرض.



وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن السكري ليس المرض الوحيد الذي يسبب كثرة التبول ليلًا، بل هناك أمراض أخرى ينبغي على الطبيب أخذها في عين الاعتبار أثناء التشخيص، أبرزها:



- قصور عضلة القلب.



- التهاب المثانة.



- تصخم البروستاتا.



- الفشل الكلوي.



وأشار إلى احتمالية أن تكون كثرة التبول عرضًا جانبيًا لبعض الأدوية، مستشهدًا بمدرات البول التي يستخدمها مرضى الضغط المرتفع، لعلاج احتباس السوائل في الجسم.

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