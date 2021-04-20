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الثلاثاء، 20-04-2021 02:36 م

بماذا يشعر الشخص قبل الإصابة بنوبة قلبية؟

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الوكيل الاخباري - إن معرفة الأعراض التي تصيب الشخص قبل حدوث النوبة القلبية تساعدنا في توخي الحذر وفهم حالتنا الصحية قبل وقوع كارثة أو موت مفاجئ.

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النوبة القلبية، أو كما تسمى باحتشاء عضلة القلب، تحدث عندما يكون تدفق الدم إلى القلب مسدودا، ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى وتكوّن لوحية في شرايين القلب.


وحسب مجلة "ميديك فوروم" الطبية، أخبر مجموعة من العلماء عن المؤشرات التي يشعر بها الشخص قبل الإصابة بنوبة قلبية، حتى يتفطن لحالته ويطلب الإسعاف فورا. وإليك أهم المؤشرات:

 

- ألم في منطقة الصدر:

يمكن الشعور به أيضا في الذراع اليسرى والفك السفلي.

- تغير في التنفس:

يحدث الاختناق والشعور بنقص الهواء وعدم القدرة على التنفس بعمق.

- الدوخة:

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير في المشي وفقدان التوازن والسقوط.

- الخوف:

قد تشعر بالكآبة أو الإحساس بحالة من الذعر المفاجئ دون سبب واضح.

كما ذكر الأطباء أن التدخين، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وارتفاع مستويات الكوليسترول، والاستعداد الوراثي تزيد من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية.

 

سبوتنيك

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