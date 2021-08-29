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الأحد، 29-08-2021 03:14 م

بمساعدة بكتيريا الأمعاء.. أغذية فعالة ضد 'القاتل الصامت'

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الوكيل الاخباري - يعد ارتفاع ضغط الدم من بين أكثر الأمراض شيوعا وإثارة للقلق في عصرنا الحالي، فيما يقول خبراء الصحة إنه لا محيد عن اتباع نظام صحي، قدر الإمكان، من أجل الوقاية من هذا الاضطراب الخطير الذي يوصف بالقاتل الصامت.

ويوصي الأطباء بتناول أغذية ومشروبات غنية بمركبات الفلافونويد العضوية، من أجل خفض ضغط الدم، وتفادي ارتفاعه إلى مستوى يلحق ضررا بالجسم، بحسب "ميديكال نيوز توداي".

وتوجد مركبات الفلافونويد بكثرة في أطعمة مثل الشوكولاتة السوداء والتوت والفراولة؛ ومن مزياها أنها تقي من أمراض القلب التي تنجم عن ارتفاع ضغط الدم. ويعد ارتفاع ضغط الدم من أبرز أسباب الإصابة بأمراض القلب.

وكشفت دراسة حديثة أن البكتيريا التي تعيش في أمعاء الإنسان، وتعرف بـ"مجهريات الأمعاء"، ربما تكون مسؤولة عن التأثير الإيجابي لمادة الفلافونويد الغذائية على ضغط الدم.

ووجد باحثون من جامعة "كوينز"في أيرلندا، أن الأشخاص الذين يتناولون أغذية غنية بمركبات الفلافونويد العضوية، لوحظ لديهم انخفاض في ضغط الدم.
ووجد الأطباء أن الشخص الذي يأكل 1.6 حصة من التوت، أي ما يعادل 80 غراما، في اليوم الواحد، يحصل لديه انخفاض في ضغط الدم بمقدار 4.1 ميليمتر زئبقي، في ضغط الدم الانقباضي.

ووجدت الدراسة أن الإكثار من تناول التوت والتفاح والكمثرى، وكلها غنية بالفلافونويد، يرتبط بانخفاض ضغط الدم الانقباضي.

والمقصود بضغط الدم الانقباضي هو ضغط الجسم عندما يكون القلب منقبضا، في حين أن ضغط الدم الانبساطي هو ضغط الإنسان عندما تكون عضلة القلب في حالة راحة.
وشرحت الباحثة في الطب الغذائي والوقائي بجامعة "كوينز"، إيدن كاسيدي، أن تناول 1.5 حصة من التوت يؤدي إلى تراجع ملحوظ في ضغط الدم الانقباضي.

وقالت الباحثة، إن فئة من مركبات الفلافونويد تسمى "الأنتو سيانينز" تبدو مؤثرة بشكل فعلي وبارز، في خفض ضغط الدم الانقباضي لدى الإنسان، نما يعني الحماية من اضطرابات خطيرة.

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المصدر : سكاي نيوز

 

 

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