بمناسبة يوم المرأة العالمي .. الأمراض التي تصيب المرأة أكثر من الرجل

الوكيل الإخباري - هنالك عدد من الأمراض الصحية المثبت طبياً أنها تصيب النساء أكثر من الرجال تبعاً لعدد من الأمور والعوامل ومنها تأثر المرأة بالهرمونات أكثر، وطبيعة تكوين جسم الأنثى، وتعرض المرأة وتأثرها بشكل أكبر بالضغوط النفسية، وما تمر به من مراحل في حياتها منذ البلوغ وحتى سن اليأس، وكذلك الحمل والإنجاب والرضاعة.





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ومن منطلق التوعية، وتزامناً مع يوم المرأة العالمي الذي يوافق اليوم التاسع من شهر مارس، نتعرف على تلك الأمراض التي تخص النساء بالإصابة.



عدد موقع ويب طب مجموعة من الأمراض التي تصيب النساء أكثر من الرجال وأسباب كل مرض، وهي في التالي:

1- الأمراض الالتهابية في المفاصل والعضلات والتي تحدث بسبب التغيرات في الهرمونات بداية من سن البلوغ وحتى سن اليأس، وكذلك أثناء الحمل والولادة.



2 - ألم وهشاشة العظام ومن أسبابه قلة التعرض للشمس ونقص فيتامين د، وارتداء الأحذية غير المناسبة، والعمل المنزلي، ونقص الفيتامينات والمعادن أثناء الحمل والرضاعة.



3 - آلام الرأس والصداع النصفي وهي بسبب الأعباء التي تقع على عاتق المرأة كالمسؤوليات في المنزل والأبناء، وما يرافق ذلك من إجهاد وقلة نوم، وطبيعة تكوين المرأة العاطفية، وإصابتها بشكل أكثر بالتوتر والقلق.



4 - التصلب اللويحي وهو مرض عصبي مزمن يؤثر على الدماغ، ويسبب اضطرابات في الإحساس وعدم التوازن ومشاكل في النظر، ولاحظ الأطباء أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة به.



5 - أمراض الغدة الدرقية وسببها الرئيسي الاضطرابات الهرمونية، والنساء هن الأكثر إصابة بذلك.



6 - مسمار القدم يصيب النساء أثناء فترة الحمل أو أثناء تربية الأطفال بسبب حمل الأطفال، كما يحدث بسبب ارتداء الكعب العالي والأحذية الضيقة.



7 - الاضطرابات النفسية وهي تحدث بسبب طبيعة المرأة العاطفية وحساسيتها الزائدة، هذا بالإضافة إلى التغيرات الهرمونية التي تلعب دوراً في ذلك.



8 - سلس البول وهو مرض ارتبط بالنساء كثيراً ويحدث بسبب ضعف عضلات المثانة بسبب الحمل والولادة، وسن اليأس.



9 - التهابات المسالك البولية هو مرض يصيب النساء بسبب طبيعة تكوين الجهاز التناسلي لديهن.

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