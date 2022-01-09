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الأحد، 09-01-2022 03:58 م

بهذه العلامات.. جسمك ينذرك بإدمانك للسكر

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الوكيل الإخباري - كثيراً ما تكون الحلويات والوصفات الغنية بالسكر مغرية جداً، وتصعب مقاومتها، سواء في المناسبات أو الأيام العادية، وقد يصل عشقها حد الإدمان.

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وعلى الرغم من نكهة هذه الوصفات اللذيذة، فإن الإكثار من السكر يضر الجسم، ونوضح في ما يلي علامات ينذرك جسمك من خلالها بإدمانك للسكر:

زيادة الوزن
تأتي من أبرز العلامات على الإكثار من السكر وإدمانه، إذ يساهم السكر في مد الجسم بما يُعرف بالسعرات الحرارية الفارغة، بينما لا يوفر أي نوع من التغذية للجسم ويفتقر للعناصر الغذائية بما في ذلك البروتين ومضادات الأكسدة، ما يساهم في زيادة الشعور بالجوع، وبالتالي زيادة الوزن.


التعب المستمر
قد يكون الشعور بالإجهاد أو التعب المستمر مؤشراً إلى إدمان السكر، فالإفراط في استهلاك السكريات يقلل نشاط مادة الـ"أوركسين"، التي تحافظ على شعور اليقظة والانتباه، وذلك نتيجة افتقار السكر للعناصر الغذائية ولا يوفر طاقة، والارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم يؤدي إلى خفض مستويات الطاقة والشعور بالتعب.


صعوبة التنفس
من بين العلامات أيضاً، صعوبة التنفس، وسرعة ضربات القلب، والتي ترتبط أيضاً بالإرهاق، وانخفاض الطاقة، وغيرها من عوامل.


ارتفاع الكوليسترول
يساهم الإفراط في استهلاك السكر في خفض مستويات الكوليسترول الجيد بالجسم، وزيادة مستويات الكوليسترول الضار، الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، ما يزيد فرص الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية.


اشتهاء الملح
قد يبدو الأمر غريباً، إلا أن اشتهاء الملح يأتي من مؤشرات إدمان السكر، إذ يشير إلى عدم حصول الجسم على التغذية الكافية.

 

زهرة الخليج 

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