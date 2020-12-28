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الإثنين، 28-12-2020 11:13 ص

بوصفات من الكمون .. تخلص من الكرش في 20 يوما

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الوكيل الاخباري - قدم موقع "بولدسكاي"، مجموعة من النصائح للتخلص من الدهون الزائدة، وخاصة في منطقة البطن، من خلال تناول الكمون.

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وقال الموقع في تقرير له: "يمكنك التخلص من دهون البطن في غضون 20 يوما فقط عن طريق تناول الكمون بانتظام".

وأشار إلى أن دراسة أجريت على 88 سيدة بدينة، أثبتت أن تناول الكمون، فعال للغاية في التخلص من الوزن الزائد.


وأرجع الموقع ذلك إلى أنه يساعد على حرق السعرات الحرارية بسرعة من خلال زيادة معدل التمثيل الغذائي والهضم.


وقدم الموقع مجموعة من الطرق المختلفة لاستخدام الكمون في إنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن غير المرغوب فيها، والتي جاءت كالتالي:

 


مشروب الكمون


يحضر بنقع ملعقتين كبيرتين من بذور الكمون في الماء طوال الليل وتغلي البذور في الصباح، ثم يصفى لإزالة البذور، ونضيف إلى المشروب نصف ليمونة.
ويشرب على معدة فارغة كل صباح لمدة أسبوعين لفقدان الوزن بشكل سريع.


كمون بالزبادي


نضيف ملعقة من مسحوق الكمون مع 5 جرامات من الزبادي، ويتم تناوله يوميا.


كمون بالعسل


نذيب 3 جرامات من مسحوق الكمون في الماء، ثم نضيف إليه بضع قطرات من العسل، ليشرب يوميا.


الكمون مع الليمون والزنجبيل


هذه واحدة من أكثر الطرق الفعالة لإنقاص الوزن، والتي تتم بإضافة بذور الكمون لطبق من الخضراوات، مع إضافة الليمون والزنجبيل، ثم تتناول الطبق في العشاء.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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