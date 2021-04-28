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جدولة إعطاء المطعوم للكوادر الصحية التي لم تتلق اللقاح

الأربعاء، 28-04-2021 12:40 م

بينها الموز والتفاح.. أطعمة احذر تناولها في المساء

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الوكيل الاخباري - كشفت وسائل إعلام، عن بعض الأطعمة التي يجب تجنب تناولها في المساء‎، أو وقت السحور وقبل النوم، لأنها تضر أكثر مما تنفع.

وذكرت أنه "فيما يعتقد البعض أن بعض الأطعمة مثل الفواكه، والخضروات قد تكون جيدة أو غير مضرة، إلا أنه يوصى بتجنب أطعمة معينة قبل النوم، لأنها تضر أكثر مما تنفع.

- الموز:
على الرغم من فوائده للجلد وتعزيز المناعة ومد الجسم بالطاقة قبل التمارين، ينبغي تجنب تناول الموز مساء، لأن ثراءه بالبوتاسيوم يعزز عسر الهضم، كما يساهم في تكوين طبقة مخاطية قد تسبب الاختناق.

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- التفاح:
يفضل تجنب تناول التفاح، قبل النوم، لأن ما يحتويه من مادة الـ "بكتين" يصعب هضمه مساء ويمكن أن يؤدي للحموضة.


- الأطعمة الحارة:
تناول الأطعمة الغنية بالبهارات والتوابل الحارة مساء وخاصة قبل النوم مباشرة، يسبب عسر الهضم ويحفز حرقة المعدة إلى جانب ارتفاع حرارة الجسم، وذلك نتيجة احتواء هذه الأطعمة على مادة الـ "الكابسيسين".


- الأطعمة الغنية بالماء:
ينصح بتجنب الأطعمة الغنية بالماء في المساء وقبل النوم، لأنها تسهم في امتلاء المثانة، ما يزيد من القلق أثناء النوم والتبول بكثرة، الأمر الذي يؤثر على جودة النوم، ومن الأمثلة على ذلك الخيار والكرفس والبطيخ.


- الكرنبيات:
من البروكلي إلى القرنبيط وغيره، يجب تجنب تناول أي من فصيلة الكرنبيات في المساء لثرائها بالألياف غير القابلة للذوبان والتي تستغرق وقتًا أطول للهضم.


- الشوكولاتة:
تحتوي الشوكولاتة على نسبة من الكافيين والأحماض الأمينية التي تعزز الانتباه، ولذلك يُنصح بتجنبها في المساء.


- المكسرات:

على الرغم من مزاياها في فقدان الوزن وتعزيز الصحة بفضل عناصرها المغذية ودهونها الصحية، إلا أن احتوائها على نسبة كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية يجعل تناولها مساء مضرا ويسهم في زيادة الوزن.

 

سبوتنيك

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