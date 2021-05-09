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الأحد، 09-05-2021 03:11 م

بينها تقشير الخضروات.. 7 أخطاء شائعة ترتكبها ربات المنازل

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الوكيل الاخباري - ترتكب ربات المنازل أخطاء شائعة خلال عملية إعداد الطعام والتعامل مع المواد الغذائية بشكل عام، وربما يمارسن مثل هذه التصرفات بحكم العادة أو توارث الأفكار المغلوطة.

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وعرض موقع "مصراوي" عددا من تلك الأخطاء الشائعة التي تضر بصحة من يتناول هذا الطعام، منها:

 

- استخدام الفحم في الشواء:
يجب ألا تتجاوز مرات استخدام الفحم للشواء مرتين أو ثلاثة في الشهر، لأنه يزيد محتوي الكربون في الطعام، ما يتسبب في الإصابة بالأمراض السرطانية عند معظم الأشخاص الذين يعانون من قلة المناعة.

- تقشير الخضروات:
تحتوي قشور الخضروات على ألياف غذائية وفيتامينات مهمة للجسم، لذلك عند تقشير الخضروات، مثل الجزر والخيار من أجل الطهي، تفقد قيمتها الغذائية.


- الإفراط في القلي بالزيوت:
يزيد القلي في كمية كبيرة من الزيت نسبة الدهون في الجسم، ما يتسبب في زيادة مستوى الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر، لذلك يجب عدم الإفراط في استخدام الزيوت والسمن أثناء اعداد الطعام.


- الإفراط في التوابل:
وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من الصوديوم، الذي يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، مما يجعل الطعام غير صحي.


- الإفراط في صلصة الطماطم:
تحتوي صلصة الطماطم على المزيد من السعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن.


- الإفراط في الملح:
يؤدي الإكثار من وضع الملح في الطعام، إلى الإصابة بأمراض الكلى والحصوات والأملاح الزائدة في الجسم.


- وضع الطعام الساخن في الثلاجة:
قد ينتج عن ذلك تكوين البكتيريا الضارة التي تسبب أمراض المعدة، لذلك من الأفضل الانتظار حتى يبرد الطعام ثم حفظه في عبوات محكمة الإغلاق.

 

سبوتنيك

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