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الخميس، 08-04-2021 01:34 م

تأثيرها سحري.. أفضل 4 فواكه لمرضى السكري

أفضل-فاكهة-لمريض-السكري


الوكيل الاخباري - كشف خبراء الصحة أن مرضى السكري يتناولون أطعمتهم بحذر شديد، خوفا من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

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وأضاف الخبراء، أن تناول بعض الأطعمة والفواكه، قد يؤدى إلى العديد من المضاعفات، لذا لا بد من اتباع نظام غذائي صحي لضبط مستوياته داخل الجسم، بحسب تقرير لموقع "إكسبريس".

وأكد التقرير أن هناك بعض الفواكه التي يطلق عليها فواكه "سوبر فود"، والتي تساعد في الحماية من أعراض ارتفاع السكر في الدم، الذي يؤثر على حوالي خمسة ملايين شخص في المملكة المتحدة.


وأشار التقرير إلى أن تناول ثمار الحمضيات، يعتبر من أفضل الطرق لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم، حيث تعد وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري.


وأوضح التقرير أن أفضل أنواع الحمضيات لمرضى السكرى البرتقال والجريب فروت والليمون، لأنها غنية بفيتامين سي.


وتحتوي حبة برتقالة كبيرة على كل فيتامين سي الذي تحتاجه يوميًا، والتي تعمل على موازنة ضغط الدم.


ويعد التوت من الفواكه الغنية بمركبات الإنثوسيانين، والتي تعمل على مقاومة الأنسولين وتحسن حساسية الإنسولين.


وأشار الخبراء إلى أن التوت الأزرق والفراولة يعدا من الفاكهة الصحية التي تعمل على ضبط مستويات السكر بالدم.

 

سبوتنيك

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