تأثير ارتفاع الحرارة على الحالة النفسية والوقاية منها

الوكيل الإخباري - لطالما شعر الكثير من الناس بتغيرات نفسية ومزاجية، وأيضا جسمانية بسبب تغير الفصول، وتوجد العديد من الأبحاث والدراسات التي تحاول رصد أسباب هذه التغيرات، والتي قد تصل إلى درجات مرضية، كما في حالة أحد أنواع الاكتئاب المرتبط بالتغيرات الموسمية، والتي تُعرف بالاضطرابات العاطفية الموسمية.

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* أسباب التغيرات النفسية في الجو الحار



1- اضطراب الساعة البيولوجية

تشير دراسة إلى أن التغير الموسمي من فصل الشتاء إلى الصيف، والذي ينتج عنه طول اليوم وقصر النهار، قد يؤدي إلى تغير ملحوظ في الساعة البيولوجية للجسم، مما يتسبب في اضطراب دورة النوم والاستيقاظ ويؤدي إلى اضطراب النوم والشعور بالأرق، وعندما تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في اضطراب النوم، قد يؤدي ذلك إلى الشعور بالتوتر والقلق والكسل وعدم الاتزان.

يُنصح بالنوم في حجرة مظلمة وجيدة التهوية، للحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة، كما يُنصح بالحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم.

2- قضاء أوقات أطول خارج المنزل

تربط إحدى الدراسات بين ميل الإنسان إلى قضاء أوقات أطول خارج المنزل في الصيف وزيادة نشاطاته البدنية بعد فترات الخمول الطويلة أثناء فصل الشتاء، وبين ارتفاع معدلات العنف، والمشاجرات، وتعزو الدراسة هذه المشاعر العدوانية وسرعة الانفعال إلى التعرض المستمر إلى درجات الحرارة المرتفعة أثناء الصيف.

يُنصح بتجنب التعرض المباشر للشمس، وخاصة في منتصف النهار، يُنصح أيضًا بالحد من النشاطات الخارجية المجهدة أثناء فترات النهار، وبارتداء ملابس مريحة وخفيفة للحد من الشعور بعدم الراحة.

3- ارتفاع نسب هرمونات القلق

تشير دراسة أُجريت عام 2018 إلى أن ارتفاع درجات الحرارة، يتسبب في زيادة إفراز الجسم لهرمون الكورتيزول، والمعروف بهرمون القلق. إذ أن نسبة الكورتيزول تكون في أدنى حالاتها أثناء فصل الشتاء، وترتفع أثناء الصيف، ولذلك تحدث التقلبات المزاجية وتزيد مشاعر القلق والغضب والاكتئاب.

4- زيادة التعرق بسبب الحرارة المرتفعة

تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة التعرق، وهي العملية التي تساعد الجسم على تجنب ارتفاع درجة حرارته، إلا أن التعرق المستمر بسبب الجو الحار يسبب الإزعاج والشعور بالضيق والحرج، وقد يؤدي إلى مشاعر القلق وضعف الثقة في النفس.

يُنصح بارتداء ملابس خفيفة واستخدام مزيلات العرق للحد من آثار التعرق السلبية، ويُنصح أيضًا باللجوء إلى الأماكن المكيفة أو جيدة التهوية.

5- فقدان الجسم للسوائل وبعض العناصر الضرورية

يؤدي التعرق بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى فقدان سوائل الجسم وبعض المعادن الضرورية، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، مما قد يعرض الجسم إلى الإصابة بالجفاف، ويسبب الشعور بالدوار والتشوش وصعوبة التنفس والإجهاد بشكل عام.

يجب الإكثار من شرب السوائل - وخاصة الماء - أثناء التعرض للجو الحار لتعويض الجسم عما يفقده، ولتجنب الإصابة بالجفاف، ويجب أيضًا الحد من النشاطات المجهدة والبقاء قدر الإمكان في الأماكن الظليلة وجيدة التهوية.

6- زيادة نسبة الرطوبة في الجو

تشير دراسة أُجريت عام 2013 إلى أن تأثير ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو أثناء ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الحالة المزاجية تفوق تلك التي قد يسببها ارتفاع درجات الحرارة مع جفاف الجو، وتربط الدراسة بين ارتفاع نسبة الرطوبة، وزيادة الشعور بالإرهاق والنعاس والكسل، وصعوبة التنفس، وفقدان التركيز.

* أعراض تأثيرات الجو الحار على الحالة النفسية

1- العصبية.

2 - القلق.

3 - تقلب المزاج.

4 - الميل إلى العنف.

5 - التشوش.

6 - فقدان التركيز.

7 - الإجهاد.

8 - الغضب.

* كيف يمكن الوقاية من هذه التأثيرات؟

1- متابعة الأرصاد الجوية، والتأكد من درجات الحرارة قبل الخروج من المنزل.

2 - ارتداء ملابس خفيفة ومريحة وفاتحة اللون عند الخروج.

3 - تجنب التعرض المباشر للشمس، وخاصة أثناء ذروة الحر.

4 - الإكثار من شرب الماء لتجنب الجفاف.

5 - الاستحمام بالماء البارد أثناء موجات الحر.

6 - إغلاق النوافذ والستائر في فترات ذروة الحرارة للحد من تأثير أشعة الشمس، مع الحفاظ على تهوية جيدة للمنزل.

7 - تجنب الخروج من المنزل قدر الإمكان أثناء ساعات اشتداد الحرارة، والحد من

النشاطات البدنية المرهقة في حالة الاضطرار إلى الخروج.

8 - استخدام كريمات الوقاية من الشمس عند الخروج وارتداء القبعات إن أمكن.

9 - الحد من تناول الأطعمة الدسمة والسكرية والتي تساعد على زيادة درجة حرارة الجسم.

10 - الحفاظ على تناوُل وجبات خفيفة وصحية.

11 - تجنب المواقف التي قد تتسبب في إثارة المشاعر السلبية.

12 - تجنب الأماكن شديدة الازدحام، والتي قد تساعد في زيادة الشعور بالقلق، أو الميل إلى العنف.

13 - الالتزام بمواعيد الأدوية.

14 - الابتعاد عن الأجواء المشحونة فور الشعور بالتقلبات المزاجية.

المصدر - صحتك