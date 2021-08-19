تأثير المُحليات الصناعية على سكر الدم

الوكيل الإخباري - ينبغي على مرضى السكري أن يخفضوا قدر المستطاع من تناولهم للسكر، ومن أجل هذا فقد يلجأون للمحليات الصناعية.

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* المحليات الصناعية.. بدائل السكر

يمكنك استخدام معظم بدائل السكر إذا كنت مريضًا بداء السكري، ومنها:



السكارين (سويتن لوو).

الأسبارتام (نوترا سويت، وإيكوال).

أسيسولفام البوتاسيوم (صانيت).

السكرلوز (سبليندا).

ستيفيا (بيور فيا، تروفيا).

* عدد السعرات الحرارية في بدائل السكر

توفر المحليات الصناعية أو بدائل السكر حلاوة السكر من دون سعرات حرارية، وفي العادة فإن هذه المحليات أكثر حلاوة من السكر، لذا تُستخدم كمية صغيرة منها، وبالتالي فإن الأطعمة المصنوعة بمحليات صناعية تكون ذات سعرات حرارية أقل من المصنوعة بالسكر.



* تأثير بدائل السكر على سكر الدم

لا تؤثر بدائل السكر على مستويات السكر في الدم، وفي الواقع، تعتبر معظم المحليات الصناعية "أطعمة خالية من السكر"، وهي الأطعمة التي تحتوي على أقل من 20 سعرًا حراريًا، و5 جرامات أو أقل من الكربوهيدرات، لأنها لا تُحتسب كسعرات حرارية أو كربوهيدرات.



* تحذيرات هامة لمرضى السكري

مع ذلك، تذكّروا أن ثمة مكونات أخرى بالأطعمة التي تحتوي على محليات صناعية ربما يظل لها تأثيرها على مستوى سكر الدم لديك، وكذلك، احذروا من الكحوليات السكرية، منها المانيتول والزيليتول والسوربيتول؛ والتي قد تزيد من مستوى سكر الدم لدى البعض، وقد تسبب الإصابة بالإسهال عند البعض الآخر.

المصدر - صحتك