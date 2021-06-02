الأربعاء 02-06-2021
الوكيل الاخباري

تحذير من سلوكيات خطيرة تسبب الإصابة بالفطر الأسود لمتعافي كورونا

قرارات حكومية مبشّرة للأردنيين خلال يوم واحد

يطلق زوجته بسبب تعليق على فيسبوك

الأمانة لـبرنامج الوكيل : تكثيف الرقابة على المنشآت في الصيف

صناعة الأردن: موافقة على نقل مواد كيميائية و خطرة عبر البريد السريع

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد توقف دام نصف سنة

أردني من السعودية : اشتراطات المنصة البرية صعبة للعودة

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي

لجان نيابية تبحث اليوم مواضيع تتعلق بمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة

خلال دقائق .. فاعل خير يتكفل بدفع فواتير كهرباء متراكمة على مواطن

الأربعاء، 02-06-2021 09:30 ص

تأثير صادم لـ السماق على صحة الجسم

SUMAK


الوكيل الإخباري _ يعد السماق  أحد التوابل الشهيرة التي تُستخدم في الطهي، كما استخدمه الناس أيضاً في ممارسات الطب العشبي التقليدي قروناً عدة.


وفيما يلي نوضح حقيقة أشهر الفوائد التي يتداولها الناس عن السماق:

اضافة اعلان

1. يحتوي على عناصر غذائية مهمة.
يشير تحليل أجري عام 2014 إلى أن السماق المجفف يتكون من نحو 71 بالمئة كربوهيدرات و19 بالمئة دهون و5 بالمئة بروتين، وتأتي غالبية الدهون في السماق من نوعين معينين من الدهون يعرفان باسم حمض الأوليك وحمض اللينوليك.


2. غني بمضادات الأكسدة.
السماق غني بعديد من المركبات المضادة للأكسدة، التي تحمي خلاياك من التلف وتقلل الإجهاد التأكسدي داخل الجسم، كما قد تقلل الالتهاب، وتمنع الأمراض الالتهابية، مثل أمراض القلب والسرطان، ويعتقد الخبراء أن هذا قد يكون السبب الرئيسي للإمكانيات العلاجية الواسعة للسماق.


3. يخفف آلام العضلات.
تشير دراسة أجريت للتحقيق في إمكانية تخفيف السماق من آلام العضلات، إلى أن المجموعة التي تلقت مشروب السماق عانت آلاماً عضلية أقل بكثير بسبب التمارين الرياضية مقارنة بالمجموعة التي لم تتلقى، كما شهدت هذه المجموعة زيادات كبيرة في مستويات مضادات الأكسدة، واقترح الباحثون أن هذا ربما تسبب في تخفيف الآلام الملحوظ، على الرغم من أن هذه النتائج واعدة، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية حدوث ذلك.


4. يقلل من فقدان العظام.
هشاشة العظام حالة شائعة تتميز بضعف العظام وهشاشتها بسبب فقدان العظام وتؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالكسور، يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام بشكل مطرد مع تقدم السن، وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن ما يقرب من 25 بالمئة من النساء فوق 65 عاماً مصابات بهشاشة العظام في عظم الفخذ والرقبة والعمود الفقري القطني.


على الرغم من أن الأبحاث لا تزال محدودة للغاية عن الآثار المحتملة للسماق في صحة العظام، إحدى الدراسات وجدت بعض النتائج الواعدة، أظهرت دراسة أجريت على الحيوانات عام 2015 نُشرت في مجلة Journal of Applied Oral Science   أن إعطاء مستخلص السماق للفئران قد غير توازن عديد من البروتينات المحددة المشاركة في عملية التمثيل الغذائي للعظام، ما أدى إلى انخفاض فقدان العظام.

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60b6075f4236040214522f97

تحذير من سلوكيات خطيرة تسبب الإصابة بالفطر الأسود لمتعافي كورونا

فوائد_البطيخ_الأحمر

أسباب تدفعك لتناول البطيخ يومياً.. تعرف إليها

132997

أسهل طريقة للحفاظ على رطوبة الجسم في الصيف

ىا

لماذا يبقى البعض مستيقظ حتى عندما يكون متعب ومرهق؟

5547006-608892

ابرز الفوائد الصحية ل السبانخ .. تعرف عليها

image-390x220

هذا ما يشعر به الشخص قبل الاصابة بنوبة قلبية وشيكة!

أخبار متعلقة
20210509232620705

دراسة جديدة تحذر من أثر جانبي مخيف من تناول زيت السمك!

نظام-غذائي-صحي-لزيادة-الوزن-للنساء

'الأطعمة الخارقة'.. 6 أنواع عليك إضافتها إلى النظام الغذائي

64d77ff449285f4e2a003f18495bb3a0

هل يساعد النوم في الحماية من الخرف؟

التفاح

هل يمكن لتناول تفاحة يوميا أن يغنيك عن زيارة الطبيب؟

جلسات-التأمل

11 نصيحة لمحبي جلسات التأمل

hl_lbtts_lmslwq_tzyd_lwzn

أطعمة مسلوقة تحقق فوائد مذهلة لصحتك