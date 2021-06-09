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الأربعاء، 09-06-2021 10:17 ص

تأثير مشاهدة التلفاز على الأطفال أثناء تناول الطعام

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الوكيل الإخباري _ كشفت دراسة فرنسية أن الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون أثناء تناول وجبات عائلية لديهم مستوى لغوي أقل في المتوسط.

وقال “جوناتان برنار”، الباحث في المعهد الفرنسي الوطني للصحة والبحوث الطبية والمؤلف الرئيسي للدراسة. خلال مقابلة مع وكالة “فرانس برس” الفرنسية: “نرى أن دور الوالدين وطريقة استخدامنا التلفزيون أمر مهم جداً. ويجب ألا نركز فقط على مدة المشاهدة”.

وتابع المؤلفون 1500 طفل لسنوات وسألوا أولياء الأمور عما إذا كان التلفزيون يكون مشغلاً أثناء تناول الطعام. وإجمالي الوقت الذي يمضيه الأطفال أمام التلفزيون أو الكمبيوتر أو ألعاب الفيديو.

وقوّموا تطور مستويات قدراتهم اللغوية،  وبالنسبة إلى الأطفال الذين يبلغون سنتين، حدد الأهالي الكلمات التي يمكن لأطفالهم نطقها تلقائياً من قائمة تضم 100 كلمة. ثم في عمر 3 و5 سنوات ونصف سنة.

وقام طبيب نفساني بقياس “حاصل الذكاء اللفظي” وهو جزء من اختبارات الذكاء الذي يتعلق بالتبادلات اللفظية. والنتيجة أنهم لم يجدوا علاقة بين إجمالي وقت مشاهدة التلفزيون والمستوى اللغوي للأطفال.

وبخلاف ذلك، فإن “التعرض للتلفزيون أثناء تناول الوجبات العائلية يرتبط بشكل منهجي بمستويات لغوية أقل”. في جميع الأعمار المشاركة في الدراسة المنشورة في مجلة “ساينتيفيك ريبورتس”.

وتظهر الدراسة وجود ارتباط إحصائي وليس علاقة سببية بين التعرض للتلفزيون وتطور القدرات اللغوية.

وأوضح “برنار” أنه “يمكن للتلفزيون أثناء وجبات الطعام أن يكون بمثابة كابح للتفاعلات اللفظية للطفل. ما يقلل من نوعية التبادلات ونسبتها بين الأطفال والبالغين من خلال تشتيت انتباههم”.

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المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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