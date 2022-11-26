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السبت، 26-11-2022 04:48 م

تبريد البطاطا بعد طهيها يبطئ امتصاص الجلوكوز

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الوكيل الإخباري-قالت دراسة جديدة إن البقول من أفضل مصادر الكربوهيدرات لحالة مقاومة الأنسولين بعد الخضروات، كما وجدت أن تبريد البطاطا بعد طهيها يساعد على إبطاء امتصاص الجسم للنشويات التي تحتويها.

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وأجرى الدراسة باحثون في الجمعية الكورية لعلوم التغذية، وشارك فيها 36 شخصاً تم تشخيص مقاومة الأنسولين لديهم. وخضع المشاركون لنظام غذائي للمقارنة بين البقول والبطاطا استمر 8 أسابيع، مع قياس مستوى السكر لديهم بشكل متكرر.


ووفق موقع "مديكال نيوز توداي"، قالت النتائج: "البطاطا والفاصوليا ليست أطعمة سيئة بالضرورة عندما يتعلق الأمر بإدارة الجلوكوز. ومع ذلك، فإن تحضير هذه الأطعمة يمكن أن يحدد مدى فائدة أو ضرر هذه الأطعمة لضبط الجلوكوز".


وأضافت "ليست كل البطاطا متشابهة. في الواقع، يمكن أن تكون البطاطا الحلوة والبطاطا المخبوزة مع القشر إضافات رائعة لنظام غذائي متوازن من خلال توفير محتواها العالي من الألياف".

 

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