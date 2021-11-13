تجارب تظهر فاعلية دواء يتيح تجنب الشلل

الوكيل الإخباري - توصّل علماء أمريكيون إلى نوع جديد من الأدوية يسهّل تجديد الخلايا ويمنع الشلل لدى الفئران ذات العمود الفقري المقطوع، مما يمكّنها من المشي بعد أربعة أسابيع من العلاج.

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ويأمل فريق جامعة «نورث وسترن» الذي نشر بحثه في مجلة «ساينس» أول من أمس في أن يقدّم هذا الدواء في وقت مبكر من السنة المقبلة إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية لاقتراح إجراء تجارب على البشر.

وأوضح البروفيسور سامويل ستاب الذي أدار الدراسة، أن الهدف منها كان التوصل إلى دواء «يمكن أعطاؤه للبشر واستخدامه في المستشفيات لمنع إصابة من تعرضوا لصدمات كبيرة أو الذين يعانون من الأمراض بالشلل». ويسعى الطب منذ مدة طويلة إلى أيجاد علاج الشلل، ويجري في الوقت الراهن استكشاف علاجات تجريبية أخرى.

المصدر - البيان