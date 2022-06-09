تجربة واعدة تشهد الشفاء لكل مريض سرطان شارك فيها

الوكيل الإخباري - يبدو أنه إنجاز واعد للغاية في علاج سرطان المستقيم، وجدت تجربة دوائية صغيرة أجريت في الولايات المتحدة أن كل مريض عولج في التجربة نجح في الشفاء من السرطان.

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ويعرف الدواء المعطى، المسمى dostarlimab ويباع تحت الاسم التجاري Jemperli، بأنه مخصص للعلاج المناعي يستخدم في علاج سرطان بطانة الرحم، ولكن هذا كان أول تحقيق سريري لما إذا كان فعالا أيضا ضد أورام سرطان المستقيم.



وتشير النتائج المبكرة التي أبلغ عنها حتى الآن إلى أنه فعال بشكل مدهش، حيث قال فريق البحث إن النتائج الناجحة التي شوهدت في كل مريض خاضع للتجربة قد تكون غير مسبوقة لتدخل دواء السرطان.



وقال عالم الأورام الطبي لويس دياز جونيور، من مركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان (MSK)، المعد الرئيسي لورقة بحثية جديدة تتحدث عن النتائج: "أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في تاريخ السرطان".



تجدر الإشارة إلى أن النتائج الإيجابية لم تظهر إلا في 12 مريضا حتى الآن (التجربة جارية)، وجميعهم يعانون من أورام ذات طفرات جينية تسمى عوز إصلاح عدم التطابق (MMRd)، والتي شوهدت في مجموعة فرعية من حوالي 5-10% من مرضى سرطان المستقيم.



ويميل المرضى الذين يعانون من مثل هذه الأورام إلى أن يكونوا أقل استجابة للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، ما يزيد من الحاجة إلى الاستئصال الجراحي لأورامهم.



ومع ذلك، يمكن لطفرات MMRd أيضا أن تجعل الخلايا السرطانية أكثر عرضة للاستجابة المناعية، خاصة أنها مدعومة بعامل العلاج المناعي - في هذه الحالة، مثبط نقطة التفتيش، الذي يطلق العنان للقيود على الخلايا المناعية حتى تتمكن من قتل الخلايا السرطانية بشكل أكثر فعالية.



ويقول دياز: "عندما تتراكم هذه الطفرات في الورم، فإنها تحفز جهاز المناعة، الذي يهاجم الخلايا السرطانية التي تعاني من الطفرات. فكرنا، دعونا نجربها قبل أن ينتشر السرطان كخط أول من العلاج".



وعادة، قد يتوقع المرضى الذين يعانون من هذه الأنواع من أورام المستقيم الخضوع للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي قبل الاستئصال الجراحي للسرطان. ولسوء الحظ، تأتي هذه السلسلة العلاجية للعديد من المرضى مع عواقب طويلة الأمد يمكن أن تستمر لبقية حياتهم.



ويقول أندريا سيرسيك، أخصائي الأورام الطبي في MSK، المعد الأول للدراسة: "العلاج القياسي لسرطان المستقيم بالجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي يمكن أن يكون صعبا بشكل خاص على الأشخاص بسبب موقع الورم. ويمكن أن يعانوا من خلل في الأمعاء والمثانة يغير حياتهم، وسلس البول والعقم والضعف الجنسي وأكثر من ذلك".



وفي منعطف مذهل من الحظ، تجنب المرضى الذين سجلوا في هذه التجربة تماما حتى الآن هذه الإجراءات والآثار الجانبية المرتبطة بها.



وفي المرحلة الثانية من الدراسة، أُعطي المرضى دواء dostarlimab كل ثلاثة أسابيع لمدة ستة أشهر، مع العلاج الكيميائي الإشعاعي المعياري والجراحة المزمع اتباعها في حالة عودة الأورام.



وبعد ستة أشهر من المتابعة، أظهر جميع المرضى الـ 12 في التجربة "استجابة سريرية كاملة"، مع عدم وجود دليل على وجود أورام يمكن رؤيتها عبر فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي، ومسح التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، والتنظير الداخلي والخزعة، من بين اختبارات أخرى.



وفي الوقت الحالي، أكمل ما مجموعه 12 مريضا العلاج وخضعوا لستة أشهر على الأقل من المتابعة.



وعانى حوالي ثلاثة أرباع المرضى حتى الآن من آثار جانبية خفيفة أو معتدلة، بما في ذلك الطفح الجلدي والحكة والتعب والغثيان - لكن لم يشهد أي منهم حتى الآن نموا جديدا في السرطان.



وفي النهاية، من المتوقع أن تشمل التجربة حوالي 30 مريضا. وعندما يكون هناك بيانات عن المجموعة بأكملها، سيكون لدينا صورة أكمل عن مدى أمان وفعالية dostarlimab في مرضى سرطان المستقيم، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الدراسة في مجموعات أوسع من المرضى.



وحتى ذلك الوقت، نحتاج إلى التعامل مع النتائج الحالية بتفاؤل وحذر، كما تقول عالمة الأورام هانا ك.سانوف، من جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، والتي كتبت تعليقا على النتائج.



ووفقا لسانوف، فإن الاستجابة السريرية الكاملة للعلاج ليست بديلا للسيطرة على السرطان على المدى الطويل، على الرغم من أن مثبطات نقاط التفتيش مثل dostarlimab يمكن أن يكون لها تأثيرات تدوم لسنوات، فمن المتوقع عموما أن يستمر نمو السرطان في بعض المرضى ممن يعانون من الأورام.



ويدرس الباحثون بالفعل ما إذا كان نهج العلاج المناعي الفردي الخاص بهم يمكن أن يساعد أيضا المرضى الذين يعانون من أورام أخرى مصابة بـ MMRd، مثل بعض أنواع سرطان المعدة والبروستات والبنكرياس.



ونشرت النتائج في مجلة نيو إنغلاند الطبية.

روسيا اليوم