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الإثنين، 27-05-2024 12:27 م

تجميد الخبز.. اكتشاف خطير ينسف معتقداً صحياً خاطئاً

مدة-حفظ-الخبز-في-الثلاجة


الوكيل الإخباري - يعتقد البعض أن تخزين الخبز في الفريزر يتسبب بفقدان قيمته الغذائية الأساسية، بسبب التغييرات التي تطرأ على خصائص النشا فيه، إلا طبيبة بريطانية نسفت هذا المعتقد الخاطئ، وبينت الفوائد الصحية الجمة لتجميد الخبز قبل تناوله.

وكشفت الطبيبة شينتال باتيل، من  هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فائدة غير متوقعة للخبز المجمد،  وكيف يؤثر تجميد الرغيف وإعادة تسخينه على النشا بداخله، وبالتالي كيف يؤثر ذلك على الأمعاء.

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وقالت باتيل: "إن تجميد الخبز طوال الليل ثم إعادة تسخينه أو تحميصه يغير التركيب الجزيئي للنشا بحيث يصبح مغذياً لبكتيريا الأمعاء ويساعد على بناء ميكروبيوم صحي فيها، وهذا يقلل أيضاً من مؤشر نسبة السكر في الدم".


وأوضحت باتيل أن تجميد الخبز يؤدي أيضاً إلى انخفاض المؤشر الغلايسيمي بنسبة 30%.


وقالت إن وضع الخبز في الثلاجة له فوائد مماثلة لأن عملية التبريد بالمجمل هي التي تؤدي إلى تغيير صيغة النشا.


ويتعارض هذا الاكتشاف ما توصلت إليه دراسات سابقة إلى أن الخبز المجمد يصبح أكثر صعوبة في الهضم، مما قد يسبب الانتفاخ أو صعوبة في الهضم لدى بعض الأشخاص.

 

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