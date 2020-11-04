الأربعاء 04-11-2020
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 04-11-2020 01:45 م

تجنبا لأمراض خطيرة.. طرق تعزز مستويات فيتامين د في الجسم

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الوكيل الإخباري _ يعد فيتامين د من اهم العناصر التي تعزز صحة الجسم وتمنحه القدرة على الوقاية من الأمراض ، ويحمي من الإصابة بالأمراض والالتهابات من خلال تعزيز المناعة في الجسم ، تعرف على ابرز الطرق التي تعزز مستويات فيتامين د في الجسم:

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التعرض لأشعة الشمس

 

تناول المأكولات البحرية


تناول البيض


تناول الفطر


الحقن العضلي

 

المصدر : سبوتنيك 

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