تجنبا لأمراض خطيرة.. طرق تعزز مستويات فيتامين د في الجسم

الوكيل الإخباري _ يعد فيتامين د من اهم العناصر التي تعزز صحة الجسم وتمنحه القدرة على الوقاية من الأمراض ، ويحمي من الإصابة بالأمراض والالتهابات من خلال تعزيز المناعة في الجسم ، تعرف على ابرز الطرق التي تعزز مستويات فيتامين د في الجسم:

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التعرض لأشعة الشمس

تناول المأكولات البحرية



تناول البيض



تناول الفطر



الحقن العضلي

المصدر : سبوتنيك

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