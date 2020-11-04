تجنبا لأمراض خطيرة.. طرق تعزز مستويات فيتامين د في الجسم

الوكيل الإخباري _ يعد فيتامين د من اهم العناصر التي تعزز صحة الجسم وتمنحه القدرة على الوقاية من الأمراض ، ويحمي من الإصابة بالأمراض والالتهابات من خلال تعزيز المناعة في الجسم ، تعرف على ابرز الطرق التي تعزز مستويات فيتامين د في الجسم:
التعرض لأشعة الشمس
تناول المأكولات البحرية
تناول البيض
تناول الفطر
الحقن العضلي
المصدر : سبوتنيك
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