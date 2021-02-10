تجنبيها فوراً.. أخطاء في الطهي تزيد ملوحة الطعام

الوكيل الإخباري _ يعد زيادة الملح في الأكل من أكثر المشاكل التي تواجهها ربات المنازل، وعلى الرغم من كونه مكوّن أساسي في الطعام، إلّا أنّ زيادة كميته قد تتلف الوجبة بالكامل ويصعب تناوله. لذا هناك بعض النصائح لتجنّب الوقوع بفخ الملح الزائد.



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1- قطعة بطاطس:

ضعي قطع كبيرة من البطاطس أثناء طهي الأكل المالح. لأنّها ستمتص الملح الزائد وتجعل ملوحة الطعام مثاليّة.



2- منع البهارات:

لاتضيفي البهارات عند سكب الملح في بداية تسوية الطعام. لأنّها تزيد مذاق الملح في الطعام. وترفع حموضة الأكل بشكل مضاعف.



3- المياه:

قومي باستبدال جزء من الصوص أو الشوربة المالحة. مع كمية من المياه.



4- السكر أو العسل:

اخلطي ملعقة صغيرة من السكر أو عسل النحل. مع نصف كوب من الماء. وأضيفيها للطعام المالح.



5- اللبن:

أضيفي اللبن أو الزبادي على الصوص. لعلاج الحموضة وإخفاء الملح الزائد منها.

المصدر : الامارات نيوز







