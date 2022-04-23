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السبت، 23-04-2022 02:05 م

تجنّبي هذه الأطعمة في العشر الأواخر من رمضان

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الوكيل الإخباري - الصيام خلال شهر رمضان له تأثير إيجابي على الصحة، فهو ينظف الجسم من السموم الضارّة.

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وخلال شهر الصيام، لا تتغير أنماط الأكل والنوم فحسب، بل تخضع الساعة البيولوجية لجسمك أيضاً لسلسلة من التغييرات الجسدية والعقلية. فيعاني جسمك من الجفاف والجوع بسبب الصيام، ويبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك من أجل استخدام الطاقة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. لكن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية ويسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي.

 

إليك أطعمة يجب تجنبها طيلة رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان خصوصاً، للحفاظ على صحة ممتازة بعد العيد:

 

أطعمة ينبغي تجنبها خلال شهر رمضان للحفاظ على صحة الجسم:

 

- الأطعمة المالحة للغاية أو السكرية، فمثل هذه الأطعمة يمكن أن تسبب الجفاف وتجعلك تشعرين بالعطش خلال النهار.
- الأطعمة الغنية بالزيوت والمقلية خاصة في وجبة الإفطار، حيث تمتلك الكثير من الدهون المتحوّلة والزيوت المهدرجة وينتج عنها مركّبات كيميائية يصعب على الجسم تحليلها وتكسيرها. لذلك يُنصح باستبدال عملية القلي بطهي الطعام داخل الفرن وبحرارة عالية مع استخدام القليل من الزيت أو الاستغناء عنه.
- الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية العالية، فتناول الأطعمة عالية الدسم مرتبط بالعديد من المؤثرات السلبية على الصائم وصحته؛ فهي تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية ممّا يعني زيادة في الوزن، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، الأمراض المزمنة كمرض السكري.
- المخللات، من الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، وتناولها مرتبط بالعديد من المشاكل الصحية. لذا، يجب تجنّبها خلال الصيام، فهي قد تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، واحتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم. ومن الأفضل تجنّب تناول المخللات في رمضان؛ لأنها من أهم مسببات العطش خلال الصيام.
- الأطعمة المعلبة، كونها مصنّعة وتحتوي على الصوديوم بكميات كبيرة، كما تفتقد الألياف المهمة للجسم. فضلاً على أنها تحتوي على مواد حافظة تسبب مخاطر صحية.
- الأرز والمعكرونة، إذ ينبغي التقليل قدر الإمكان من الأرز الأبيض ومعظم المعكرونة، فهي مكررة ومصنّعة من الدقيق الأبيض، أي أنها لا تحتوي على ألياف، وفيتامينات ومعادن مفيدة للجسم.
- المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة، كون الكافيين مركّباً موجوداً في العديد من المشروبات الأخرى كالشاي والصودا وحتى الشوكولاتة، والإفراط في تناوله ينتج عنه أمور غير محببة مثل: الصداع، الأرق، الجفاف وبالتالي العطش، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم. لذلك ينصح بتجنب الكافيين أو التقليل منه.

 

سيدتي

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