تجنب هذه الأكلات على السحور

الوكيل الإخباري - تعد الأكلات المقلية من أشهى الأطعمة على الإطلاق، لكنها من المحظورات على مائدة السحور، لأنها تزيد الشعور بالعطش، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الملح، ومن أبرزها: (البطاطا المقلية، والبسطرمة بالبيض، والسمبوسك، والبيض المقلي، والباذنجان المقلي، وغيرها).

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1. النشويات

قد تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، لكنها تزيد الشعور بالعطش بشكل أسرع، لذا يفضل تجنب تناول المخبوزات، والمعكرونة، والأرز، في وجبة السحور.



2. السكريات

من أكثر الأكلات الموجودة في شهر رمضان الحلويات الشرقية المليئة بالسكريات، فهي أيضاً من الأطعمة المحظورة على مائدة السحور، نظراً لأنها تزيد الشعور بالعطش والرغبة في تناول الماء، لكن إذا لم تتجنبها وتناولت قطعة من الحلويات الشرقية على السحور، فلا بد من تناول بعض الخضراوات المُرطبة بعدها، مثل: الخس والخيار.

3. الكافيين

قد لا تتمكن من البقاء مستيقظاً ونشطاً خلال اليوم التالي، من دون تناول كوب من الشاي أو القهوة في وجبة السحور، لكن هذه المشروبات تزيد شعورك بالعطش خلال النهار، لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين، الذي يؤدي إلى إدرار البول، وبالتالي يفقد الجسم الكثير من السوائل، التي يكون بحاجة إليها حتى موعد الإفطار.



4. المشروبات الغازية

المشروبات الغازية مثلها مثل الكافيين تماماً، تجعل الجسم بحاجة إلى تناول المزيد من الماء، لأنها من مدرات البول، وبالتالي يفقد الجسم المزيد من السوائل، ويكون بحاجة إلى تعويضها، وهذا ما يصعب أداءه في نهار رمضان.

لبنان 24

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