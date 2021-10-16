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السبت، 16-10-2021 11:25 ص

تحديد نقص 'فيتامين ب 12' من خلال الشعر

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الوكيل الاخباري - مساهمة "فيتامين ب 12" في الجسم لا تقدر بثمن. إحدى وظائفه العديدة هي القدرة على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

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لذلك، فإن المستويات المنخفضة المستمرة من "B12" تضر جسمك، بما في ذلك شعرك.


حمض الديوكسي ريبونوكلييك، المعروف باسم DNA، هو معلومات داخل كل خلية تحمل تعليمات لنمو وتطور وعمل جميع الخلايا والأنسجة والأعضاء في الجسم.


عندما تتكاثر الخلية، يجب عليها أولاً عمل نسخة من الحمض النووي الخاص بها. 

 

يعتمد نمو الشعر على تخليق الحمض النووي وكميات كافية من فيتامين ب 12 والعناصر الغذائية الأخرى.

 

عندما يكون هناك نقص شديد في "فيتامين ب 12"، تتوقف هذه العملية، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر.


سبب آخر لتساقط الشعر بسبب نقص "فيتامين ب 12"، هو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى بصيلات الشعر، حسب موقع "ميديك فوروم".


يرتبط نقص "فيتامين ب 12" بنقص الحديد، لذا فإن تناول الأطعمة الغنية بالحديد يمكن أن يساعد في منع ترقق الشعر.

 

يضخ جسمك الحديد باستمرار عبر مجرى الدم جنبًا إلى جنب مع الحديد الذي يحتاجه الجسم لمعالجة الهيموغلوبين، وهو الجزء الذي يحمل الأكسجين من خلايا الدم الحمراء.


يلتقط الأكسجين من الرئتين ويوجهه عبر مجرى الدم ويوصله إلى الأنسجة، بما في ذلك أنسجة فروة الرأس، مما يحفز أطراف فروة الرأس ويعزز نمو الشعر.


الأطعمة التي تساعد في الحد من نقص الحديد و"B12" وتمنع المزيد من تساقط الشعر تشمل:


• البراعم والفاصوليا والعدس
• البطاطس والجزر والبنجر
• الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة
•خبز أسمر
• لحم بقر
• مأكولات بحرية
•دجاج

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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