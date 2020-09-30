تحذيرات من تشغيل المروحة أثناء النوم

الوكيل الاخباري - يحب الكثير من الأشخاص الاستعانة بالمروحة من أجل تعديل مناخ الغرفة أثناء النوم. ويبدو أنهم يرتبكون خطأ كبيراً.

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ففي هذا السياق أشارت دراسات حديثة إلى أن المروحة تعمل على تجفيف العرق ورطوبة الجسم. ولفتت إلى أن هذا يمكن أن يسبب جفاف الفم والأنف.



كذلك وجد باحثون أن تشغيل المروحة أثناء النوم يعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التشنجات العضلية لأنها توجه الكثير من الهواء البارد المكثف إلى الجسم.



كذلك من الممكن أن يزيد ذلك حدة الحساسية التنفسية لدى الاشخاص الذين يعانون منها لأن المروحة تنقل ذرات الغبار وغير ذلك من الجزيئات عبر الهواء مراراً وتكراراً.



ولهذا طرح هؤلاء حلاً يقضي بالنوم مع فتح النافذة أو وضع منشفة مبللة على مقربة من السرير. فهذا يساعد على جعل مناخ المكان الذي يتم النوم فيه أكثر برودة واعتدالاً وخصوصاً في أيام الحر. أما في حال الرغبة في استخدام المروحة فمن الأفضل وضعها في مكان بعيد عن السرير في الاتجاه المعاكس له.





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