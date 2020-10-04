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الأحد، 04-10-2020 10:58 ص

تحذيرات هامة من أدوية حموضة المعدة !

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الوكيل الاخباري - نشر موقع Fox News نتائج دراسة أظهرت مخاطر استخدام الادوية المضادة للحموض أو لارتداد حمض المعدة إلى المريء في حال تم استخدامها لمدة طويلة.

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وذكر التقرير أن هذا يرتبط في بعض الحالات بالاصابة بالنوع الثاني من السكري وأن نسبة هذا الارتباط تصل إلى 24%.


وأظهرت الدراسة التي أجراها الباحثان جينتشو يوان وشانغ شانغ خي بالتعاون مع مستشفى The Seventh Affiliated التابع لجامعة سون يات سين في الصين أن استخدام هذه الأدوية يعتبر آمناً على المدى القصير وأنه قد يسبب بعض المشاكل الصحية مع مرور الوقت.

وذكر التقرير في هذا السياق كسور العظام الناتجة عن سوء امتصاص الكالسيوم والالتهابات المعوية. كما بين أن لهذه الادوية تأثيراً سلبياً على البيئة المعوية وعلى مستوى السكر مع الإشارة إلى أن الأشخاص الاكثر تأثراً هم أولئك الذين يتمتعون بمؤشر كتلة بدنية منخفض.


وجاء في خلاصة البحث أن العدد الإجمالي لحالات السكري المرتبطة باستخدام أدوية مكافحة الحموضة قد يكون كبيراً وأنه على الأطباء قياس المخاطر ومقارنتها مع المنافع قبل وصف مثل هذه الأدوية.

 

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