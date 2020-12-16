تحذير.. الألعاب قد تهدد حاسة السمع لدى الأطفال

الوكيل الاخباري - حذرت جمعية "السمع الجيد" الألمانية من أن بعض الألعاب قد تُلحق ضرراً بحاسة السمع لدى الأطفال بسبب شدة صوتها المرتفعة للغاية.

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وأوضحت الجمعية أن بعض الألعاب تصل شدة صوتها إلى 1300 ديسيبل، أي ما يضاهي إقلاع طائرة نفاثة، ما يهدد حاسة السمع لدى الأطفال، والتي تكون حساسة للغاية للأصوات العالية.



لذا يتعين على الوالدين تجربة الألعاب قبل شرائها والابتعاد عن الألعاب ذات شدة الصوت العالية، وذلك للحفاظ على سلامة حاسة السمع لدى الأطفال، والتي تتمتع بأهمية كبيرة ليس فقط للتطور اللغوي لديهم، بل أيضاً لتطورهم بشكل عام.

شاشة نيوز

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