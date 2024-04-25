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الخميس، 25-04-2024 12:18 م

تحذير.. البعوض يهدد نصف سكان العالم بأمراض خطيرة

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الوكيل الإخباري - حذر علماء في "وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة" من أن أكثر من نصف سكان العالم قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بالأمراض، التي تنتقل عن طريق البعوض مثل الملاريا، وحمى الضنك بحلول نهاية القرن الحالي.

وقال الخبراء إنه من المتوقع أن ينتشر تفشي الأمراض التي ينقلها البعوض، بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى أجزاء من شمال أوروبا ومناطق أخرى من العالم خلال العقود القليلة المقبلة.

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وفي المملكة المتحدة، أظهرت الأرقام الصادرة عن "وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة" أن حالات الملاريا المستوردة تجاوزت ألفي حالة في العام الماضي لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً.


وأعلنت وكالة الأمن الصحي ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالملاريا بعد السفر إلى الخارج في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية لتصل إلى 2004 حالات في عام 2023، مقارنة بـ 1369 حالة في عام .2022 .


وأضافت الوكالة أن هذا الارتفاع يرتبط بعودة ظهور الملاريا في العديد من البلدان وزيادة السفر إلى الخارج بعد إزالة القيود التي كانت مفروضة إبان الجائحة.


ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد حالات حمى الضنك التي تم ابلاغها لمنظمة الصحة العالمية على مستوى العالم بواقع 8 أضعاف خلال العقدين الماضيين لتصل إلى أكثر من 5 ملايين حالة في عام 2019، مقارنة بـ 500 ألف حالة في عام 2000
وفي أوروبا، غزا البعوض الذي يحمل حمى الضنك 13 دولة أوروبية منذ عام 2000، حيث انتشر المرض بفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في عام 2023.


وقال الباحثون إنه حتى وقت قريب، كانت حمى الضنك تقتصر بشكل كبير على المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، لأن درجات الحرارة المتجمدة تقتل يرقات البعوض وبيضه.


وتم عرض النتائج في مؤتمر الجمعية الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية في مدينة برشلونة الإسبانية.

 

 

سكاي نيوز 

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