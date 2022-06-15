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الأربعاء، 15-06-2022 12:11 م

تحذير .. المشروبات المحلاة قد تسبب هذا النوع من السرطان

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الوكيل الإخباري - حذر العلماء من أن تناول مشروب واحد فقط من المشروبات المحلاة بالسكر مثل الشاي أو القهوة في اليوم مرتبط بزيادة فرص الإصابة بسرطان الكبد.

ويتم تشخيص سرطان الكبد بحوالي 6200 مرة سنوياً في بريطانيا، مما يجعله يحتل المرتبة 18 بين السرطانات الأكثر شيوعاً.

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وحللت دراسة جديدة بيانات 90,000 امرأة بعد سن اليأس، بعد فحص صحتهم على مدار 18 عاماً.


وأفاد حوالي 7 بالمئة من النساء عن تناول حصة واحدة أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يومياً.

 

وكانت النساء اللواتي يشربن مشروباً أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يومياً أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد بنسبة 78 بالمئة.


وأولئك اللواتي تناولن مشروباً غازياً واحداً على الأقل يومياً هن أكثر عرضة بنسبة 73 بالمئة للإصابة بسرطان الكبد، مقارنةً باللواتي لم يتناولن سوى 3 مشروبات في الشهر أو لم يتناولن شيئاً على الإطلاق.


وقال المؤلف الرئيسي للدراسة لونغانغ زهاو: "تشير نتائجنا إلى أن استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر هو عامل خطر محتمل للإصابة بسرطان الكبد.
وأضاف: "إذا تم تأكيد النتائج التي توصلنا إليها، فإن تقليل استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر قد يكون بمثابة استراتيجية عامة لتقليل عبء سرطان الكبد".

 

وأكد الباحثون أن السكر يزيد من خطر الإصابة بـالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، والتي بدورها تعد من عوامل الخطر للإصابة بسرطان الكبد.


ومن الممكن أن تساهم هذه المشروبات أيضاً في مقاومة الأنسولين وتراكم الدهون في الكبد، وكلاهما يؤثر على صحة الكبد.

 

سكاي نيوز 

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