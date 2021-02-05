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الجمعة، 05-02-2021 01:56 م

تحذير.. انتفاخ البطن ينذر بمرض خطير !

20-09-11-1702526488


الوكيل الاخباري - قد يشير انتفاخ البطن ليس فقط إلى الإفراط في تناول الأطعمة التي تسبب الغازات، ولكن أيضا ينذر بالإصابة بمرض خطير.

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فبحسب ما نشرت Express عن هذا، بالإشارة إلى بيانات من جمعية السرطان البريطانية، فإن انتفاخ البطن ينذر بالإصابة بمرض سرطان الأمعاء.


وعادة ما يشير انتفاخ البطن إلى الاستسقاء، وهي حالة يتراكم فيها السائل في البطن. ومع ذلك، فإن الاستسقاء هو بدوره العلامة الأولى لتطور السرطان.


بالإضافة إلى السرطان، هناك العديد من الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب الانتفاخ. وعلى سبيل المثال، خزل المعدة، متلازمة القولون العصبي، الداء البطني، الإمساك.


وفي أي حال، يجب أن يتم تحديد سبب الانتفاخ من قبل الطبيب ومعالجته وفقا لذلك، بحسب ما يوصي الخبراء.


وكان من المعروف سابقا أن الخوخ يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الفاكهة على المنغنيز والنحاس، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة وتحمي الخلايا السليمة من التلف.

 

سبوتنيك

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