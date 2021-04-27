تحذير.. بساط التمارين الرياضية قد يُلحق الضرر بصحتك

الوكيل الاخباري - أشارت دراسة أجراها الأستاذ روبرت لاهيتا من Rutgers School of Medicine في نيوجرسي في الولايات المتحدة الأميركية إلى أنه يمكن البساط الصغير الذي تُمارَس التمارين الرياضية عليه أن يكون سبباً للمعاناة من بعض الأمراض، بحيث يكون مكاناً مناسباً لنمو البكتيريا الضارّة، وهو ما قد يسبّب حدوث التهابات الجلد، وخصوصاً في حال الاستخدام المتكرر وعدم الغسل لوقت طويل.

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ولفت إلى أن هذا البساط يمكن أن يحمل أيضاً بعض الجراثيم التي تنتقل من طريق العطس أو السعال. ولهذا نبّه إلى ضرورة تجنب ذلك ونصح بغسله مرة واحدة أسبوعياً على الأقل.



وفي هذا الصدد، رأى أنه يمكن استخدام القليل من الماء والصابون وفركه بواسطة إسفنجة نظيفة. كما نبّه إلى أهمية الاعتماد على السوائل المعقِّمة.

وتابع أن من الأفضل وضع منشفة عليه قبل البدء بالتمارين.

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