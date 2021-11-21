تحذير جديد من العلاج بالكورتيزون لفترة طويلة

الوكيل الإخباري - أشارت الجمعية الألمانية لأمراض الروماتيزم إلى أن العلاج بمستحضرات الكورتيزون لفترة طويلة يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

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ونصحت الجمعية الألمانية بضرورة أن يصاحب العلاج بالكورتيزون من البداية نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين "د".

ونصح الأطباء الألمان أيضا بضرورة قياس كثافة العظام بصورة منتظمة، كما يمكن للأطباء المعالجين وصف الأدوية التي تمنع فقدان العظام أو التي تساعد على بناء العظام، وعادة ما يتم استعمال مستحضرات الكورتيزون في علاج الأمراض الروماتيزمية، ويمكن للجسم تحمل هذه المستحضرات بصورة جيدة عندما يتم استعمالها لفترة قصيرة، حتى مع الجرعات المرتفعة.



ولكن عند استعمال مستحضرات الكورتيزون لفترة طويلة، أي لمدة ثلاثة شهور أو أكثر، فعندئذ لا يمكن استبعاد الآثار الجانبية، والتي تشمل انخفاض كثافة العظام، وهو ما يؤدي بدوره إلى الإصابة بهشاشة العظام، وتشير تقديرات الجمعية الألمانية إلى أن 30 إلى 40% من المرضى، الذين تم علاجهم بالكورتيزون لمدة أربع سنوات ونصف تقريبا، تظهر لديهم حالات كسور حالية أو قديمة.



وتكمن المشكلة في أن الكثير من المرضى لا يشعرون بأن كسور العظام الصغيرة حدثت بسبب العلاج الدوائي، ولذلك غالبا ما يتم تجاهلها وعدم علاجها، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام وتجدد الكسور.



وأشارت الجمعية الألمانية لأمراض الروماتيزم إلى أن كثافة العظام تقل بنسبة تصل إلى 12% خلال 3 إلى 6 شهور الأولى من العلاج بمستحضرات الكورتيزون، وتؤكد هذه النسبة ضرورة الوقاية من هشاشة العظام.

ومن الملاحظ أن حظر الإصابة بالكسور يتراجع بعد انتهاء العلاج بالكورتيزون، ولذلك ينبغي تناول مستحضرات الكورتيزون بأقل قدر ممكن مع اتباع التدابير الوقائية ضد هشاشة العظام المحتملة.



المصدر- العين الإخبارية