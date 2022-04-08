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الجمعة، 08-04-2022 02:35 م

تحذير خطير من تأثير" الشاي والسيجارة "بعد الإفطار

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الوكيل الإخباري - حذر الدكتور أحمد محمد سعيد حسين، أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية وعميد معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية السابق ورئيس قسم الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث المصرية، من التأثير السلبي للشاي والسيجارة على صحة الإنسان خصوصاً بعد تناول طعام الإفطار.

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وكشف أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية عن تأثير الشاي والتدخين على صحة المواطن خاصة مع شهر رمضان، قائلاً: «الشاي من أكثر المشروبات استهلاكا للماء، كما أن عملية صنع الشاي الأسود تختلف من مكان لآخر»، منوها إلى أن تقليل امتصاص الحديد في الجسم من أهم أضرار شرب الشاي بعد الأكل مباشرة، خاصة في أوقات الإفطار.


وأوضح «سعيد» في تقرير صادر عن المركز القومي للبحوث، أن الشاي يحتوي على مجموعة كبيرة من المركبات التي لها القدرة على الارتباط مع عنصر الحديد في بعض المصادر الغذائية، مما يعمل على منع امتصاصه من الجهاز الهضمي، مشيرا إلى أن عملية نقص الحديد تعد إحدى أكثر الحالات المعروفة عالميا، وتسبب الإصابة بفقر الدم.


وتابع الأستاذ بالقومي للبحوث أن هناك عددا من الأضرار الناتجة عن شرب الشاي تتمثل في الآتي:


- القلق و الصعوبة في النوم.
- سرعة التنفس.
- صداع.
- كثرة التبول.
- عدم انتظام نبضات القلب.
- غثيان وتقيؤ.
- العصبية والأرق.
- اصفرار الأسنان


أضرار التدخين بعد الإفطار في رمضان
-  له عواقب وخيمة قد تصل إلى حد الوفاة في بعض الحالات
- زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والرئتين والأوعية الدموية.
- زيادة ضربات القلب
- زيادة احتمالات الإصابة بجلطات في القلب

-  زيادة احتمالات حدوث الذبحة الصدرية بسبب قصور الشريان التاجي

 

البيان


 




 

 


 

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