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الثلاثاء، 08-02-2022 03:58 م

تحذير... سرطان الجلد يتسلل عبر نوافذ المركبات

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الوكيل الإخباري - حذّرت مديرة مركز العيون في جامعة ولاية لويزيانا جيني ويس من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية التي تتسلل عبر النوافذ الجانبية للسيارات.

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وأكدت في دراسة جديدة أن نوافذ السيارات لا تحمي من التعرض لأشعة الشمس الضارّة، لذا قد تكون فكرة جيدة، بالنسبة الى سائقي السيارات أن يرتدوا النظّارات الشمسية ويضعوا كريمات الوقاية من الأشعة البنفسجية من النوعين أ و ب.

 

وبينما يمنع زجاج السيارة الأمامي دخول الغالبية العظمى من الأشعة فوق البنفسجية، توفر نوافذ أبواب السيارة مستويات مختلفة من الحماية من الأشعة التي ترتبط بإعتام عدسة العين وشيخوخة الجلد.

وتمثّل الأشعة فوق البنفسجية نسبة ضئيلة من أشعة الشمس، لكنها الأكثر تدميراً لجلد الإنسان. وتقول المؤسّسة الأميركية لسرطان الجلد إن النوع أ من الأشعة فوق البنفسجية هو الأكثر شيوعاً واختراقاً للجسم.

ويمكن الأشعة فوق البنفسجية أن تخترق السُّحب والزجاج. ولاختبار قدرة نوافذ السيارات على الحماية من أشعة الشمس، استخدم بوكسر واتشلر مقياساً للأشعة فوق البنفسجية من النوع أ لفحص عربات في عدد من معارض السيارات في لوس أنجلوس في يوم غائم من شهر أيار/مايو 2014، وفحص 29 سيارة أنتجتها 15 شركة مختلفة في الفترة من 1990 إلى 2014.

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