الإثنين 02-08-2021
الوكيل الاخباري

استحداث تخصصات جديدة في جامعة العلوم والتكنولوجيا

ألمانيا: معظم الشركات الصناعية الألمانية تعاني من نقص الإمدادات بسبب جائحة كورونا

تجار ألبسة: جائحة كورونا فاقمت الصعوبات

وزير الصحة يوضح حول السيناريو الأسوأ بالاردن

وزير الصحة يوضح حول الجرعة المعززة من لقاح فايزر

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الملقي والفقهاء

الأعيان تبحث إعداد ورقة سياسيات بشأن العمالة والبطالة

بريطانيا تلغي الحجر الصحي على زوارها الملقحين من اميركا

البيئة تنظم جلسة تعريفية بمبادئ إعادة التدوير في القطاعات التجارية

71 ألف جرعة ضد كورونا أُعطيت الإثنين

الإثنين، 02-08-2021 07:29 م

تحذير صادم .. تناول البيض على مدار السنين بكثرة قد يؤدى للوفاة

B5EA0ED9-CA7F-40EC-9F36C6564B657601_source


الوكيل الإخباري - غذاء متكامل من البروتين والأحماض تجده في بيضة صغيرة ولكن هذه البيضة لا تغني من جوع، فتأكل 2 و3 و4 وأحيانا 5 في وجبة يومية واحدة خاصة إذا كنت رياضيا، دون أن تعرف ما يسببه هذا العدد من البيض لك، إذا تجاوزته خلال اسبوع، على مدار السنين.

حذر خبراء من خلال دراسة نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية أن تناول ثلاث بيضات فقط في الأسبوع يمكن أن يزيد من خطر وفاة الشباب، حيث أن صفار البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون التي يمكن أن تغذي السرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

اضافة اعلان


وتشير النتائج إلى أن أولئك الذين استهلكوا 300 مليغرام إضافي من الكوليسترول يوميا ، حوالي ثلاث بيضات أسبوعيا ، كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 19 في المئة.


ووجدت الدراسة، التي نُشرت في “PLOS Medicine”، أن ثلاث بيضات أسبوعيا تزيد من خطر الموت المبكر بمقدار الخمس.


وبات الخبراء يحثون الآن الناس على استهلاك بياض البيض فقط.


وكشف البحث أيضا أن عشاق البيض عرضة كذلك لمجموعة من الأمراض الأخرى، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي ومرض الزهايمر والسكري.

 

المصدر - نمبر 1 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2018_11_17_16_13_15_901

أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم وطرق العلاج

فوائد-واستخدامات-اوراق-الموز

أهم الفوائد الصحية لاوراق الموز

مشاكل-الحمل

أكثر المشاكل الصحية بين الرضع وحديثي الولادة

كيفية_علاج_الضرس_الملتهب

أسباب التهاب الضرس الملتهب وطرق علاجه

tbl_articles_article_29042_88481ae94e7-d4e1-4e93-9fb5-3e9e66ce7390

أسباب تقلب المزاج المفاجئ

تجربتي-في-عدم-تناول-الخبز.-1130x580

هذا ما يحصل للجسم إذا توقف عن تناول الخبز لمدة شهر!