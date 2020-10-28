تحذير طبي .. هذه الفئة لا تنُصح بتطعيم الأنفلونزا الموسمية

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، عن تحذيرات للأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة للبيض من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية.
وقال حساب "الصحة 937" على "تويتر" التابع للوزارة، إن "الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة للبيض من الفئات التي لا ينصح لها بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية وذلك وفق تقييم الطبيب المتابع للحالة."
كان ذلك ردا من الوزارة على سؤال بشأن نصيحة المرضى الذين يعانون من حساسية البيض بعدم أخذ تطعيمات الإنفلونزا.
مساءك صحة— الصحة_937 (@SaudiMOH937) October 27, 2020
من الفئات التي لا ينصح لها بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة للبيض وذلك وفق تقييم الطبيب المتابع للحالة .
مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية
وأشارت إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر احتياجا لأخذ اللقاح، موضحة أن أخذ اللقاح لا يتطلب حجز موعد مسبق، ويمكن التوجه إلى المركز الصحي بالحي لأخذه في أي وقت.
المصدر : سبوتنك