تحذير .. علامة على الوجه تدل على نقص فيتامين B12

الوكيل الاخباري - قد لا توصف علامات نقص فيتامين "B12" لأن العديد من المرضى ربما كانوا يفتقرون إلى العناصر الغذائية الحيوية لفترة طويلة لدرجة أنهم اعتادوا على أعراضهم غير العادية.

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يحمل الوجه العديد من الدلائل على الحالات الصحية، بما في ذلك علامة في عينيك.



لقد عانى الجميع تقريبًا من ارتعاش في العين أو، بشكل أكثر دقة، ارتعاش في الجفن- رمش وإغلاق الجفن.



المصطلح الطبي لهذه العلامة هو عضل الجفن أو تشنج الجفن. أكثر أشكال ارتعاش الجفن شيوعًا هو عندما يبدأ الجفن السفلي للعين بالارتعاش، عادةً كل بضع ثوانٍ لمدة دقيقة أو دقيقتين. ف

ي بعض الأحيان قد يرتعش الجفن العلوي، وليس الجفن السفلي. قد تتأثر كلتا العينين، ولكن عادة ليس في نفس الوقت.



تشنج الجفن هو حالة نادرة يتم رمش وإغلاق الجفن بشكل غير منضبط. لا يمكن لأي شخص التحكم في هذا.



يحدث الارتعاش بسبب تشنج العضلات حول العين. يمكن أن تشمل الأسباب الخطيرة الأمراض العصبية، وتعاني النساء منها أكثر من الرجال.



يمكن أن يسبب نقص فيتامين B12 مجموعة متنوعة من المتلازمات العصبية: الاعتلال العصبي، اعتلال النخاع، الخرف، ترنح المخيخ، ضمور العصب البصري، واضطرابات المزاج.

عادة لا تكون اضطرابات الحركة علامة على نقص فيتامين B12 عند البالغين. في حين أن الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين B12 قد يظهر عليهم رعاش رمش وحركات أخرى غير طبيعية.



يمكن أن يكون ارتعاش العين علامة على نقص فيتامين B12، وفقًا لموقع Thyroid Patient Advocacy. يحدث هذا عادة في العين ويمكن أن يحدث حتى مع نقص فيتامين B12 "المحدود".



المصدر : سبوتنك