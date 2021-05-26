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الأربعاء، 26-05-2021 02:15 م

تحذير.. لا يجب استخدام هذه الأدوية في إنقاص الوزن

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الوكيل الاخباري - حذرت هيئة الدواء المصرية، من استخدام بعض الأدوية بغرض إنقاص الوزن، معتبره أن هذه الأدوية لها أضرار بالغة.

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وقالت الهيئة، بحسب موقع "الوطن"، المصرية، إن هناك "خطورة في استخدام المستحضرات الدوائية الخافضة لمستوى السكر بالدم في إنقاص الوزن وعلاج السمنة".

وأشارت إلى أنه "بالبحث تبين أن العديد من الأدوية التي تستخدم لعلاج السكري (من النوع الثاني) ويعمل كل منها بطريقة مختلفة من أجل خفض مستوى السكر في الدم، وقد يلجأ البعض لاستخدام تلك الأدوية بغرض إنقاص الوزن؛ وهو ما يترتب عليه أضرارا بالغة".


ولفتت إلى أن من بين أضرار استخدام هذه الأدوية "انخفاض مستوى السكر بالدم، الغثيان، الإسهال، التهاب الحلق، الصداع".

 

وأكدت على أن "بعض هذه الأدوية تستخدم بحذر شديد مع مرضى الكبد والكلى والقلب".


وطالبت الهيئة بعدم الانسياق وراء الشائعات، أو الدعايات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام أدوية السكر في إنقاص الوزن".


وأكد على ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناول الأدوية.

 

سبوتنيك

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